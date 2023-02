Marion Maréchal raciste ? Elle prend à parti un invité dans Quelle époque !

Depuis le 24 septembre 2022, Léa Salamé est aux commandes de l'émission Quelle époque !, diffusée les samedis en deuxième partie de soirée. Assistée par son "invité permanent" Christophe Dechavanne elle reçoit des invités autour de son plateau pour confronter et décrypter l'actualité. Samedi 4 février 2023, la journaliste star de France Inter recevait Marlène Schiappa, Wany Dia et Marion Maréchal. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre la petite-fille de Jean-Marie Le Pen et le chroniqueur humoriste de Par Jupiter ! sur France Inter, le courant n'est pas passé. En effet, dès le départ la messe était dite, lorsque Léa Salamé a demandé à Marion Maréchal pourquoi elle préfère les émissions purement politiques aux talk-shows : "le mélange des genres ne permet pas toujours de développer sa pensée de manière efficace", a déclaré la nièce de Marine Le Pen, avant d'ajouter : "Souvent, on voit à travers l'humour qui est fait, en réalité, beaucoup de politique. Et donc c'est vrai que c'est compliqué quand on a les armes de l'humour d'un côté, de répondre, quand on est, nous, sur le fond politique." Ce à quoi n'a pas manqué de réagir Waly Dia, comprenant bien que la remarque le concernant notamment. Ce que Marion Maréchal a contesté, assurant qu'il n'y avait là rien de personnel : "Vous, vous êtes sur le terrain de l'humour donc très bien" a-t-elle affirmé, avant que l'humoriste ne rétorque : "Et vous, vous êtes sur le terrain du racisme, c'est un autre truc !" Une ambiance pour le moins tendue.

"Là, c'est méprisant"

Habitué à commenter l'actualité politique sous le prisme d'un humour pointu et référencé, Waly Dia a livré son opinion à propos du parti Reconquête, fondé par Éric Zemmour et rejoint par sa contradictrice : "On est en face de gens qui rabâchent toujours les mêmes trucs. On parlait des retraites, on arrive sur l'immigration. On parle de l'état des hôpitaux, on arrive sur l'immigration. (...) On est quand même face à des gens qui exploitent ce filon depuis longtemps parce que c'est un business ! Cette politique, ces partis..." et Marion Maréchal de le contredire : "Non, ce n'est pas un business non. Je suis désolée de vous dire que je ne me lève pas le matin en me disant que je vais me faire de l'argent sur le dos des Français. Vous avez le droit de le penser mais en l'occurrence c'est totalement faux (...)" avant de lâcher : "Faites des blagues, ça marche mieux, quoi que..." Une punchline que Léa Salamé n'a pas appréciée. La patronne du plateau a alors repris son invitée : "Là, c'est méprisant". Malheureusement pas de quoi faire redescendre la tension... D'autant que Marion Maréchal a lancé à Waly Dia : "Même un migrant clandestin en train de convulser sur le trottoir vous lui portez secours". De quoi révolter l'humoriste qui a insisté : "Même un migrant...". Accusée de racisme, la politicienne s'est alors défendue : "Arrêtez de caricaturer, vous êtes fatigant". Une soirée pour le moins animée.