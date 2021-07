Mariska Hargitay salement blessée après deux chutes !

Elle joue de malchance ! L'actrice Mariska Hargitay a partagé une photo de ses pieds, dimanche 5 juillet, montrant sa fracture à la cheville. L'actrice de 57 ans arbore un plâtre au pied droit après avoir fait une vilaine chute ! Celle qui interprète l'agent Olivia Benson dans la série judiciaire New York : Unité Spéciale depuis maintenant 21 ans, a fait preuve de beaucoup d'autodérision. "Mon look d'été" a-t-elle écrit en légende de son cliché, qui montre une sandale rose pâle et des bandages du même ton.

Comme quoi, ce n'est pas un pied dans le plâtre qui empêchera la star d'être stylée ! Les fans et amis proches de Mariska Hargitay ont tous adoré ce choix de couleurs ainsi que la pédicure de la comédienne.

Mais comment a-t-elle pu se blesser ?

Si elle n'a encore rien dévoilé de son malencontreux accident dont elle se remet tout doucement, quelqu'un d'autre l'a fait pour elle ! D'après le site PageSix, ce n'est pas sur les plateaux de tournage que la maman d'August, 14 ans et d'Andrew et Amaya, 9 ans s'est brisée la cheville... mais juste après l'avant-première new-yorkaise du film Black Widow, vendredi 2 juillet ! "Mariska se dépêchait de rentrer chez elle pour accueillir les invités de son after party quand elle a glissé sur le trottoir mouillé à l'extérieur du cinéma. Elle a été transportée au Southampton Hospital par une ambulance avec son mari Peter Hermann, où elle est restée plusieurs heures et a fini avec une jambe plâtrée", affirme une source.

Mariska Hargitay blessée à la jambe : des chutes en cascade !