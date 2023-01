Mark Cavendish menacé d'être planté "devant ses enfants" : le récit glaçant de son agression

Le 27 novembre 2021, la vie de Mark Cavendish aurait pu basculer à tout jamais. Le coureur cycliste de 37 ans, véritable star de son sport, deux fois maillot vert sur le Tour de France et considéré comme un des plus grands sprinteurs de l'histoire, a été victime d'un très violent cambriolage à son domicile. Revenu blessé d'une course à Gand, en Belgique, il se trouve au lit avec sa femme Peta Todd et leur fils de trois ans lorsque les cambrioleurs réussissent à pénétrer dans leur maison. Son avocat Edward Renvoize a fait un récit glaçant de ces quelques minutes pendant lesquelles tout aurait pu basculer pour le Britannique et sa famille, lors du procès, qui a débuté au tribunal de Chelmsford Crown ce mardi 3 janvier.

Après avoir entendu du bruit, sa femme est allée inspecter dans la maison avant de tomber sur les intrus. Remontée en courant dans la chambre, elle est poursuivie par les malfaiteurs, qui s'en prennent alors à Mark Cavendish, qui tentent d'activer une alarme. Ils lui auraient "sauté dessus en commençant à le violenter et lui dire d'arrêter l'alarme" raconte l'avocat, avant qu'ils ne fassent des menaces bien plus sérieuses. "L'un d'eux a sorti un couteau et l'a menacé de le planter devant ses enfants. À ce moment, il y avait trois personnes dans la pièce et ils ont demandé où se trouvaient les montres. Il y avait un coffre-fort dans la chambre et ils lui ont ordonné de l'ouvrir", poursuit Me Edward Renvoize, dans des propos rapportés par le Daily Mail, avant d'indiquer qu'il n'y avait rien à l'intérieur du coffre.

Malgré tout, les cambrioleurs ont pu repartir avec deux montres d'une valeur combinée de près de 800 000 euros ce jour-là. Sur le banc des accusés, les deux suspects nient pour le moment toute implication dans cette affaire.

Mark Cavendish très marqué par l'agression

Pour l'heure, Mark Cavendish ne s'est pas encore exprimé, mais il l'avait fait quelques jours après le cambriolage, en décembre 2021. "Tôt le matin, quatre hommes masqués et armés sont entrés de force dans notre maison pendant que nous dormions. Les voleurs ont menacé ma femme et mes enfants et m'ont attaqué violemment. Ils nous ont menacés avec un couteau tout en fouillant dans nos affaires. Ils ont volé, entre autres, deux montres de luxe, qui ont également une grande valeur sentimentale", racontait le cycliste à l'époque.