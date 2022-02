Marlène (Mariés au premier regard) déçue par "la méthode de la prod" : mise au point après des critiques

Les téléspectateurs de M6 ne verront plus Marlène dans une émission spéciale de Mariés au premier regard. En story Instagram, la candidate révélée en 2019 a donné de plus amples précisions, ce vendredi 18 février 2022.

La belle assistante maternelle n'a pas trouvé l'amour lors du tournage de l'émission de dating. Son union avec Kevin, avec lequel elle était compatible à 82% n'a pas duré bien longtemps. Ce n'est que lors de la diffusion qu'elle a fini par se mettre en couple avec Sébastien Serrano, avec lequel elle a été en contact grâce à Florian de la saison 2 (2017). En plus d'avoir trouvé le bonheur, Marlène - qui est enceinte de son premier enfant - s'est fait de nombreux amis grâce au programme. Régulièrement, elle s'organise des week-end avec d'anciens participants comme Matthieu, Sarah (2020) ou encore Yannick (2021). L'un d'eux devait d'ailleurs être filmé pour une émission "Que sont-ils devenus ?" mais, comme l'avait confié Marlène le 15 février dernier, la production a finalement changé d'avis. "Après s'être rendus dispo et avoir calé une date, la prod' a préféré nous 'mettre au placard' pour finalement privilégier les nouveaux candidats", avait-elle notamment écrit.

Un message sur lequel la future maman est revenue ce vendredi. A la fin de notre article sur le sujet, nous écrivions que ce n'était peut-être que partie remise. "J'ai un scoop pour vous Purepeople, la prochaine (ou pas), ce sera sans moi", a-t-elle répondu. Un abonné a alors accusé Marlène d'être jalouse des nouveaux candidats comme Matthieu et Laure par exemple qui ont plus d'abonnés et à côté desquels elle fait "pâle figure" selon ses dires. "Tu m'étonnes que la production veuille les privilégier eux et pas toi et les anciens", a-t-il conclu.

Après avoir bloqué le compte, la pétillante brunette a fait une ultime mise au point afin de mettre fin au débat. Marlène a tout d'abord précisé qu'elle n'était en aucun cas jalouse. Elle comprend que les derniers participants soient privilégiés et n'a rien contre eux. Ce qui la dérange, c'est "plus la méthode de la prod de prendre et d'utiliser les gens quand ils en ont besoin". "Nous avons tous fait de gros efforts pour nous libérer (2 fois car la prod a décalé notre premier week-end de prévu), pris du temps pour répondre à un questionnaire sur nos amitiés et j'ai passé des heures à trier toutes nos vidéos persos car elles devaient servir pour l'émission. Du temps perdu pour chacun d'entre nous", a-t-elle regretté.

Comme à son habitude, Marlène préfère toutefois voir le verre à moitié plein. Elle a précisé que cela n'enlevait en rien l'amitié entre certains participants et que cela ne les empêchera pas de continuer à se réunir pour un week-end. Elle a aussi une affection particulière pour l'émission qui lui a permis, malgré elle, de trouver l'amour de sa vie. "Donc comme j'ai l'habitude de dire, peace and love à tous. Les rageux on se détend, on va se défouler à la salle de sport ou en voiture. Merci", a-t-elle conclu.