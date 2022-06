Märtha-Louise de Norvège : Première sortie officielle en duo depuis les fiançailles, elle scintille de mille feux !

Si leur mariage inquiète un peu les Norvégiens, peu habitués à des personnalités comme celle du Shaman Durek dans leur famille royale, la Princesse Märtha-Louise et son fiancé semblent plus heureux et amoureux que jamais ! Et pour leur première sortie officielle depuis l'annonce de leurs fiançailles, tous les deux ont choisi une grande réunion familiale, l'anniversaire de la nièce de Märtha-Louise, l'héritière Ingrid Alexandra, où ils ont fait forte impression !

Le couple est en effet arrivé main dans la main, la princesse de 51 ans vêtue d'une immense robe rose sertie de pierres précieuses. Souriante, elle avait attaché ses cheveux en chignon et n'a pas lâché son amoureux, quant à lui au comble du chic dans son smoking noir. Le couple a remonté le tapis rouge ensemble, non loin des parents de Märtha-Louise, le roi Harald V et la reine Sonja, qui avaient bien sûr fait le déplacement pour leur petite-fille.

La princesse Astrid, la soeur du roi, était également présente et a été chaleureusement saluée par toute la famille. Plusieurs ministres avaient également fait le déplacement mais trois absences ont interpellé : les trois filles de Märtha-Louise et de son ex-mari Ari Behn n'étaient pas de la partie. Agées de 19, 17 et 13 ans, les princesses Maud Angelica, Leah Isadora et Emma Tallulah étaient sûrement restées chez elles mais n'ont pas manqué d'envoyer un message d'anniversaire à leur cousine sur les réseaux sociaux.