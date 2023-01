Märtha Louise de Norvège : Son fiancé chaman prétend "entendre" son ex-mari mort, nouveau scandale !

Dans la famille royale de Norvège, il détonne complètement ! En couple depuis 2019 avec la princesse Märtha-Louise, la fille aînée du roi Harald V et de la reine Sonja, le chaman Durek Varrett possède, il faut le dire, une personnalité et des croyances controversées. Et multiplie les scandales dans la presse norvégienne depuis l'annonce de leurs fiançailles l'été dernier.

Le dernier en date : il affirme avoir parlé avec Ari Behn, le premier mari de Märtha-Louise... qui est mort il y a 3 ans ! Père des trois filles de la princesse (Maud Angelica, 19 ans, Leah Isadora, 17 ans et Emma Tallulah, 14 ans), celui-ci s'était en effet suicidé le 25 décembre 2019 après plusieurs années à lutter contre une maladie psychique, mais parlerait désormais sans souci avec le nouveau fiancé de son ex-femme.

"Parfois, j'entends Ari. Il me demande de saluer les enfants et de leur dire qu'il les aime beaucoup", a confié le chaman durant un live TikTok. Une déclaration qui n'a pas beaucoup plus aux internautes ni aux journalistes norvégiens qui n'ont pas hésité à lui répondre très ironiquement : "Reste à savoir ce que les enfants d'Ari, qui ont subi une terrible perte avec le décès de leur père - pensent de telles déclarations".

Le mariage tout proche

En tout cas, sa femme Märtha-Louise doit quant à elle être conquise : la quinquagénaire avait renoncé à ses fonctions d'Altesse Royale il y a quelques années pour "ouvrir une école pour entrer en communication avec les anges"... On comprend qu'ils s'entendent à merveille ! Leur mariage, en tout cas, devrait être célébré sous peu en compagnie de toute la famille dont le roi Harald V et la reine Sonja, mais aussi le prince héritier Haakon (le frère cadet de Märtha-Louise), sa femme Mette-Marit et ses enfants Ingrid-Alexandra (19 ans) et Sverre Magnus (17 ans).

Une famille qui semble vouloir tout de même se tenir à l'écart du gourou. Ce lundi, par exemple, il n'était pas présent aux côtés de sa fiancée et de sa belle-famille aux obsèques de Constantin II. Une absence très probablement liée à ses activités controversées : qualifié de complotiste par l'opinion publique norvégienne, il est soupçonné de violences psychologiques sur ses ex-compagnes et compagnons.

Et ce n'est pas tout : l'homme de 48 ans avait notamment écrit dans l'un de ses livres que les enfants atteints d'un cancer en étaient responsables et avait vendu, pendant la pandémie du Covid-19, des médaillons censés prévenir de la maladie pour plusieurs centaines d'euros...