Martika Caringella enceinte de son 2e enfant : photo de son ventre imposant et accouchement imminent

Le grand jour approche pour Martika Caringella. Plus que quelques jours avant qu'elle ne donne naissance à son deuxième enfant. L'ancienne candidate de télé-réalité et star du programme Mamans & Célèbres (TFX) attend avec hâte une seconde petite fille, un an et demi seulement après avoir accueilli son aînée Mia avec son mari Umberto.

Alors que l'impatience se fait ressentir, Martika Caringella s'occupe en immortalisant les derniers instants de sa grossesse. Samedi 3 juillet 2021, elle a d'ailleurs partagé une photo de son impressionnant baby-bump sur Instagram depuis chez elle à Dubaï. Le tee-shirt relevé pour mettre en avant ses formes de femme enceinte, la jolie brune prend la pose dans une tenue très simple et confortable mais le maquillage toujours on fleek malgré tout. "Mon terme c'est le 17 Juillet, vous pensez que je vais accoucher avant ? Si c'est le cas, moi j'aimerais que ce soit le 11, le 14 ou le 15", a-t-elle légendé.

Sa publication a été très largement commentée, notamment par ses copines du petit écran comme Julia Paredes qui vient de donner naissance à son deuxième enfant elle aussi, Milla Jasmine ou encore Hillary Vanderosieren.