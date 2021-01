Mary McDonnell : Qu'est devenue la star de Danse avec les loups ?

Aujourd'hui, Mary McDonnel a 68 ans et semble avoir pris sa retraite. Sur Instagram, elle partage quelques photos de sa vie de famille et utilise sa notoriété afin de promouvoir Joe Biden et le parti démocrate. Mariée à l'acteur Randle Mell (69 ans) depuis 36 ans, elle a accueilli deux enfants désormais grands : une fille comédienne, Olivia Mell et un fils, Michael.