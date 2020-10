Mathieu (L'amour est dans le pré) malade : "Je peux faire un AVC à chaque seconde"

Dans L'amour est dans le pré 2020, Mathieu (44 ans), éleveur de taureaux de Camargue, tente sa chance avec Alexandre et Johnny. Interviewé par Télé Star, le candidat ne cache pas espérer qu'un de ces deux hommes soit celui de sa vie. Car il le sait, à cause de sa maladie, le temps lui est compté.

Mathieu n'a rien caché aux téléspectateurs et à ses prétendants, il est porteur de la maladie de Cadasil, laquelle a pour origine une anomalie d'un gène, le NOTCH3, qui contrôle la formation des vaisseaux sanguins lors du développement du foetus. À cause de cette anomalie, l'irrigation sanguine dans certaines zones du cerveau ne se fait pas correctement, ce qui entraîne des problèmes neurologiques. "Toute ma vie, je n'ai fait que ce que j'avais envie de faire. Mais le diagnostic de ma maladie a vraiment accéléré le temps", a-t-il déclaré à Télé Star.

Lorsqu'il a appris cette nouvelle, il a arrêté sa démarche pour GPA (gestation pour autrui) car la maladie de Cadasil est héréditaire (avec une probabilité de 1 sur 2 de transmettre le gène anormal à ses enfants). Optimiste, Mathieu l'est le plus possible même s'il y a des moments où il a peur. "Je sais qu'à chaque seconde, je peux faire un AVC. Je compense par une espèce d'exubérance aussi pour préserver du poids de la maladie les gens qui m'accompagnent", a déclaré l'ami de Jeanfi Janssens.

Largué par son ex à cause de sa maladie, Mathieu espère trouver l'amour auprès d'un de ses prétendants et ne pas se tromper. Il explique : "Quand j'aime, j'aime à fond, je protège et je m'engage. Parce que là, je n'ai pas le droit de me planter. On est en train de parler de ma dernière histoire d'amour : par conséquent, il est hors de question pour moi de faire le mauvais choix." "L'espérance de vie de ma maladie, c'est 62 ans, j'en ai 44, donc tu fais vite le calcul", avait-il en effet déclaré à 20 Minutes.