Mathieu (L'amour est dans le pré) : Révélations sur deux nouvelles maladies génétiques et les conséquences sur son bébé...

En 2020, à l'occasion de la diffusion de la 15ème saison de L'amour est dans le pré, les téléspectateurs ont pu faire connaissance avec Mathieu, un éleveur de taureaux originaire d'Occitanie. En quête d'amour, l'agriculteur avait alors eu le coup de foudre pour Alexandre, l'un de ses prétendants. Entre eux, la fusion a été immédiate et, à l'issue de la saison, les tourtereaux ont même décidé de se marier. Malheureusement, durant l'été 2022, les choses se sont corsées et le couple a finalement décidé de mettre un terme à son histoire, malgré les nombreux projets communs, dont un bébé par GPA.

Aujourd'hui, Mathieu est célibataire et, malgré le vide laissé par son ex-mari, il a décidé de poursuivre coûte que coûte son rêve d'avoir un enfant. Mais seul, le processus est encore plus compliqué, d'autant plus que l'agriculteur cumule les maladies... En plus de sa pathologie incurable appelée maladie de Cadasil, il vient d'en découvrir deux nouvelles. Lors d'un entretien auprès de Sam Zirah et publié sur YouTube, il a donné plus de détails. "Je ne me rappelle plus des noms exacts (des maladies diagnostiquées, ndlr), mais il y en a une où je ne produis pas de biotine, donc il faut que je prenne un complément alimentaire. C'est pour ça que je fais de l'eczéma et que j'ai des sautes d'humeur", a-t-il expliqué dans un premier temps.

Un risque pour l'enfant

La seconde pathologie qui vient de lui être diagnostiquée pourrait quant à elle avoir des conséquences assez extrêmes sur son éventuel bébé. En effet, si Mathieu a une fille, cette dernière pourrait déclarer de l'hirsutisme, à savoir des "poussées de poils un peu partout". "Et une autre, où je risque - c'est un gêne récessif - si j'ai une donneuse d'ovocytes qui a le même gêne récessif, de faire une fille avec une hyper virilisation plus tard...", a-t-il ajouté.

Malgré ces données sérieuses, Mathieu ne compte pas abandonner son projet de devenir papa. Il s'est d'ailleurs récemment rendu en Colombie pour y rencontrer une mère porteuse et donner son sperme. Il vise l'année 2024 pour concrétiser ce désir.

De son côté, Alexandre poursuit sa vie et a rencontré à nouveau l'amour.