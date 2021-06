Mathieu (Mariés au premier regard 2021) fier de son nouveau look de "bad boy"

Bonne nouvelle pour Mathieu, les internautes ont validé ce changement. De quoi lui donner encore plus le sourire.

Le jeune papa de deux enfants (Enola 6 et Nathan 9 ans) nage en effet en plein bonheur. Et il peut en quelque sorte remercier Mariés au premier regard pour cela. Lors du tournage, il devait épouser Julie, avec laquelle il était compatible à 81%. Mais la brunette a préféré abandonner l'aventure avant l'union, mettant ainsi fin à l'expérience de Mathieu. Mais cela lui a permis de faire la rencontre de son actuelle compagne. "On ne peut pas parler d'amour, mais j'ai fait une belle rencontre. C'est quelqu'un qui a été touché par ma personne. On a échangé et au final, pour l'instant on prend notre temps et on verra bien. C'est très récent. Y a un petit crush", avait-il confié dans Touche pas à mon poste le 18 mai dernier. Quelques jours plus tard, il avait partagé une première photo en compagnie de la femme qui fait battre son coeur. Malheureusement, pour l'heure, il ne souhaite pas dévoiler son visage.