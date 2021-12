Mathieu (Mariés au premier regard) en couple ? Photo d'une soirée romantique, avec une jolie blonde

Le candidat de Mariés au premier regard 2021 est-il passé à autre chose ? Alors que le 23 novembre dernier, il officialisait sa rupture avec Natasha, Mathieu pourrait bien avoir officialisé une nouvelle relation mardi 14 décembre.

Au cours de la soirée, le jumeau d'Aurélien a partagé une photo sur laquelle on peut le voir trinquer avec une femme, avec un apéro visible en arrière plan sur la table basse. S'il n'a pas souhaité dévoiler le visage de la jeune femme qui était à ses côtés, il n'a pas manqué de la mentionner. Ainsi, les internautes ont pu découvrir qu'elle s'appelle Sophie. En allant sur son compte, on peut constater qu'elle est maman de trois enfants. "Les rencontres sont-elles le fruit du hasard #lavieestbelle", peut-on lire en légende de la publication de Mathieu. Ses abonnés n'en sauront pas plus sur les circonstances de cette rencontre, peut-être en dira-t-il plus prochainement.

Rappelons que peu de temps après sa triste aventure dans Mariés au premier regard (Julie, celle qu'il devait épouser, a préféré tout stopper avant de le rencontrer), Mathieu avait rencontré Natasha. Il avait officialisé sa relation avec la mère de famille en mai dernier. Mais le 23 novembre, le papa d'Enola et Nathan avait révélé qu'ils ne formaient plus un couple. "Si vous n'êtes pas prêt à vous engager en amour un minimum, ne le faites pas du tout. Evitons de perdre du temps si précieux par les temps qui courent... Pour que l'amour soit au rendez-vous, il faut être deux. Hélas, je fus seul à y croire. Prenez soin de vous", avait écrit le charmant brun. De son côté, son ex-compagne avait posté une citation laissant penser que Mathieu était le fautif dans leur séparation. "Si les actions d'un homme ne sont pas en accord avec ses paroles, ce n'est pas un homme. C'est juste un enfant qui aime parler", pouvait-on lire.

Espérons que cette fois, l'ancien candidat de M6 filera le parfait amour pour toujours.