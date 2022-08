Mathieu (Mariés au premier regard) en couple : photo de sa charmante compagne et belle déclaration

L'amour a frappé à la porte de l'un des anciens candidats de Mariés au premier regard. Le 1er août 2022, l'homme en question a révélé à sa communauté qu'il était en couple. Il n'a d'ailleurs pas manqué de présenter celle qui fait battre son coeur.

Mathieu a été révélé dans Mariés au premier regard 2021. Son frère jumeau Aurélien et lui espéraient rencontrer la femme de leur vie grâce à l'émission de dating de M6. Mais il a connu une grosse désillusion. Julie, celle qu'il devait épouser, a fait le choix d'abandonner l'aventure peu de temps avant le mariage. Depuis, le charmant brun a fait du chemin. Actuellement, le papa d'Enola et Nathan est en couple avec une jolie blonde. Une relation qu'il a officialisée il y a quelques jours.

Pour ce faire, Mathieu a posté une photo sur laquelle sa chère et tendre apparaît souriante, en fixant l'objectif, assise sur un transat. Le couple était à la plage lorsqu'ils ont immortalisé ce moment. "Merci pour tout ce que tu me donnes chaque jour mon amour... Ta générosité, ton coeur si grand, ta belle âme et plein d'autres qualités font de toi une femme merveilleuse, ma femme merveilleuse... Pour tout cela, mon coeur pourtant fermé à dit OUI et s'est laissé naturellement transporter dans une vie à deux. Je t'aime", peut-on lire en légende de la publication.