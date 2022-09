Mathieu Valbuena fête ses 38 ans : loin de lui, sa fille Léa se dévoile pour une adorable attention

L'année a été particulièrement mouvementée pour Mathieu Valbuena, mais pour son 38e anniversaire, le footballeur peut avoir le sourire. Malgré le poids des années, le sportif continue de performer à haut niveau et après être passé par l'Olympique de Marseille ou Fenerbahce en Turquie, il évolue depuis 2019 au sein de l'Olympiakos le Pirée, en Grèce. L'été a été compliqué pour l'ancien joueur de l'équipe de France, qui a vu resurgir la fameuse affaire de la sextape, qui a tant fait couler d'encre. Pour rappel, son ancien coéquipier chez les Bleus Karim Benzema a été jugé coupable et condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende par le tribunal de Versailles pour son implication dans le chantage subi par Mathieu Valbuena. Karim Benzema avait fini par se désister de son appel après six années de procédure.

Une belle victoire morale et judiciaire pour Mathieu Valbuena, qui a vécu un moment beaucoup plus compliqué au coeur de l'été puisqu'il a eu le malheur de voir son camping installé en Gironde partir en fumée. "C'est une grande tristesse. J'ai beaucoup de mal à réaliser qu'il n'y a plus rien aujourd'hui. Je n'aurais jamais pu imaginer que ça irait jusque-là", confiait-il au Parisien au moment des feux qui ont ravagé la région. Malgré tout, le Français a su remonter la pente et retrouver le sourire, comme il l'a montré hier sur son compte Instagram. Actif sur le réseau social et suivi par près de 490 000 abonnés, il a vécu une journée spéciale hier puisque c'était son anniversaire.

38 ans et on continue de compter ! Béni d'être entouré par ma famille et mes amis

Pour l'occasion, il s'est offert une belle soirée en compagnie de ses amis, probablement dans un restaurant chic d'Athènes, où il vit depuis plus de trois ans maintenant, comme il l'a montré dans une publication mise en ligne il y a quelques heures. "38 ans et on continue de compter ! Béni d'être entouré par ma famille et mes amis. Merci à tous pour vos messages hier", écrit Mathieu Valbuena. Sur les photos on peut le voir entouré de plusieurs amis à lui et malgré la distance, sa fille Léa a pu le joindre pour un appel vidéo pendant lequel elle a pu lui montrer tout son amour.