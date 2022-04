Mathieu Van der Poel en larmes avec sa compagne Roxanne : un grand moment magique célébré à deux

Mathieu Van der Poel s'impose petit à petit comme l'une des grandes stars du cyclisme mondial. À l'instar de Julian Alaphilippe en France ou encore du jeune Érythréen Biniam Girmay il y a quelques jours, le Néerlandais de 27 ans enchaîne les victoires et fait beaucoup parler de lui.Petit-fils de la légende Raymond Poulidor, véritable icône en France, le jeune homme pourrait bien rattraper son glorieux aîné tant il performe actuellement. Présent en Belgique, pays où il est né, pour participer au mythique Tour des Flandres, il a fait très forte impression en remportant la course au sprint.

Une magnifique performance pour le jeune champion qui remporte du même coup sa deuxième victoire sur cette compétition et montre qu'il est en forme à l'approche du Tour de France. Après l'arrivée au sprint, Mathieu Van der Poel est assez rapidement allé retrouver celle qui fait battre son coeur, la jolie Roxanne Bertels. Des retrouvailles captées par les photographes présents sur place et on peut voir toute l'émotion des deux amoureux après ce nouveau sacre du petit-fils de Poulidor. Après un très gros câlin à deux, Roxanne comme Mathieu ont du mal à retenir leurs larmes, comme on peut le voir sur les photos.

Une belle séquence émotion qui permet de voir tout l'amour qui lie Mathieu Van der Poel et sa compagne. La jeune femme de 29 ans, installée à Anvers est une très jolie blogueuse mode, suivie par près de 50 000 abonnés sur Instagram. Après la magnifique victoire de son chéri lors d'une étape du Tour de France en juin 2021, elle avait fait part de sa joie sur les réseaux sociaux. "Le jaune n'a jamais été aussi beau sur personne. Le travail acharné charge le pistolet et la persévérance appuie sur la gâchette. Tu me surprends à chaque fois, je suis tellement fière de toi", écrivait-elle à l'époque.