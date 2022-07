Mathilda May hospitalisée à l'étranger : touchée par un virus, elle doit être rapatriée

Mathilda May n'aurait sans doute jamais pensé terminer ses vacances de cette manière. En voyage à Bali, la comédienne, auteure et metteuse en scène de 57 ans a dû interrompre ses activités pour être hospitalisée.

Sur Instagram, ce lundi 11 juillet 2022, elle a partagé une photo d'elle couchée sur un lit et perfusée qui ne laisse rien présager de bon. Mathilda May a malheureusement été durement touchée par le virus de la dengue, cette maladie transmise par la piqûre d'un moustique. Et depuis sa chambre où elle est prise en charge, elle ne peut que se rendre compte de "la chance" qu'elle a "d'être française".

"Me voici clouée sur un lit d'hôpital à Bali, terrassée par le virus de la Dengue. Des jours difficiles, immobilisée sans pouvoir boire ni manger (et autres symptômes pas très fun)", a-t-elle d'abord expliqué. Et de rappeler le "système exceptionnel" de santé qu'il y a en France comparé à d'autres pays, comme sur l'île de Bali justement. "Il est clair que là où je suis, sans mutuelle, je n'aurais pas eu accès à cet hôpital hors de prix (imaginez avec les salaires locaux...) C'est donc le grand luxe ici de pouvoir être soignée à l'hôpital, comme dans beaucoup d'autres pays, hélas. Alors je pense à notre système de santé français, qui agonise alors qu'il est l'une des plus belles constructions dont la France a toujours pu s'enorgueillir. L'accès aux soins pour TOUS est la base d'une société juste. Nous devons préserver à tout prix cette valeur humaine essentielle et exemplaire", a-t-elle encore écrit en légende.

À travers cette publication, plus que donner de ses nouvelles, Mathilda May souhaite éveiller les consciences et appelle à "défendre les hôpitaux qui hurlent et crèvent de ne pas êtres entendus". "En se battant comme ils le font depuis toujours, les soignants protègent non seulement un système mais ils nous protègent nous, les patients, et tous les patients sans distinctions. Je vous souhaite la santé, et je nous souhaite à tous que nos hôpitaux se relèvent", a-t-elle conclu, précisant qu'elle serait rapatriée "dans quelques jours".