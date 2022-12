Mathilde Seigner vit loin de son mari : les avantages de cette relation atypique à distance, selon elle

Dans un entretien accordé au magazine Paris Match, alors qu'elle assure la promotion du film Choeur de rockers en salles le 28 décembre dans lequel elle incarne le rôle principal, Mathilde Seigner évoque sa vie amoureuse. Et si elle est en couple depuis octobre 2006 avec le directeur de la photographe Mathieu Petit, elle ne vit cependant toujours pas avec lui, puisque ce dernier est "dans le Sud", et elle "à Paris".

Une situation qui peut surprendre, mais qui est, d'après l'actrice, "la clef de la longévité". Car oui, une relation à distance peut avoir, d'après la star de Camping, certains avantages : "On a le temps de se manquer et quand on se retrouve, c'est mieux encore". Et inversement, le fait de vivre constamment sous le même toit de son conjoint, cela lui pose problème : "Égoïstement, je ne supporte pas le quotidien à deux, d'avoir toujours l'autre sous le nez".

Et après la séparation géographie, viennent toujours les retrouvailles... dans le Sud où le couple possède une nouvelle maison. Cette maison est son refuge quand Mathilde Seigner ne travaille pas, et elle travaille beaucoup moins par choix, un lieu de tranquillité absolue. "Je vais dans ma maison dans le Sud, je me promène, je m'occupe de ma santé, je vais deux ou trois fois au cinéma, je vois beaucoup ma famille, et je regarde beaucoup la télé", partage la comédienne qui avoue être "addict aux programmes destinés à la ménagère comme Affaire conclue et Ca commence aujourd'hui". "Je pensais m'ennuyer mais je dois avouer que j'y prends goût", ajoute-t-elle.

Il tient la route

A noter qu'il y a trois ans, elle se confiait déjà sur son couple pour le magazine, en laissant entendre qu'elle n'est pas toujours facile à vivre. "Je ne lui laisse rien passer. Mais comme il est solide, il tient la route", expliquait-elle, avant d'ajouter que c'est "un papa merveilleux et, en plus, très talentueux". Car oui, les deux tourtereaux sont parents d'un fils prénommé Louis, né le 10 août 2017. Un enfant qui les comblent bien évidemment de bonheur.



Une interview durant laquelle elle revenait également sur ses anciennes relations, considérant alors qu'elle n'a "jamais été une grande amoureuse", ni "très gentille avec les hommes". Des propos accompagnés d'un exemple : "Laurent Gerra (avec qui elle a été en couple entre 1998 et 2001, ndlr) disait que j'étais attachiante. Je ne suis pas du genre geisha. J'ai toujours eu tendance à un peu dévaloriser les hommes avec qui j'étais".

A noter que l'actrice de 54 ans a également partagé sa vie avec les acteurs Antoine Duléry (entre 1994 et 1998) et Laurent Olmedo, ainsi qu'avec le réalisateur Fabien Onteniente. Trois personnalités directement issues de la saga Camping, qui avait connu un véritable succès au sein de l'Hexagone dans les années 2000.