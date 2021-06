Matthew Perry (Friends) et la drogue : surpoids, maigreur... son corps a souffert

Acteur fétiche de la série Friends durant près de dix ans, Matthew Perry a longtemps connu de graves problèmes avec la drogue et l'alcool. L'acteur a en effet suivi trois cures de désintoxication en 1997, 2001 et 2011. Dans un entretien au journal The Sun, Kayti Edwards, une ex et amie de celui qui interprète le rôle de Chandler Bing, avait confié les dessous de ses violentes addictions. Alors qu'elle était enceinte de 5 mois, Matthew lui aurait demandé d'aller chercher de la drogue chez son dealer contre rémunération.

"Il me disait : 'Personne n'arrêtera une femme enceinte, ne t'inquiètes pas ! (...) Je voulais l'aider. Il me faisait culpabiliser en menaçant d'y aller lui-même. Et je finissais par lui dire que je préférais me déplacer pour lui éviter d'être seul dans la rue, et de conduire dans son état. C'était très étrange, notre relation est devenue toxique, et je n'arrivais pas à lui dire non." Encore choquée par ces terribles souvenirs, elle précise quel genre de drogue consommait Matthew : "Parfois il y avait des cachets, de la cocaïne, parfois c'était de l'héroïne ou du crack. C'était un assortiment de plusieurs drogues. (...) Parfois, je me demandais comment un être humain pouvait prendre autant de drogues et ne pas mourir. Il pouvait avaler 80 pilules de Vicodin (un puissant analgésique, ndlr) dans la journée, c'est une dose mortelle."

En 2016, l'acteur de 51 ans avait révélé que ses différentes addictions l'avaient rendu amnésique. Lors d'une interview touchante, Matthew confiait ainsi qu'il avait oublié plusieurs saisons de la série Friends. "Je ne me souviens pas de trois ans de la série (...) J'étais un peu en dehors à l'époque. C'était quelque part entre les saisons trois et six." Oscillant entre surpoids et maigreur extrême, Matthew Perry a longtemps inquiété ses fans notamment en 2018 lorsqu'il avait été opéré en urgence après une perforation de l'intestin. L'ex de Julia Roberts était par la suite resté trois mois à l'hôpital.

De retour sur le petit écran le 27 mai 2021 dans l'épisode spécial retrouvailles. Friends : The Reunion, Matthew a de nouveau suscité l'inquiétude et attiré les critiques du public car il semblait avoir de grandes difficultés d'élocution. Des critiques infondées selon le réalisateur et producteur exécutif de Friends, Kevin Bright, qui a répondu à ces attaques au journal The Hollywood Reporter : "Ce que les gens disent n'engagent qu'eux. Je n'ai rien à dire à ce sujet, sauf que c'était génial de voir Matthew Perry. Je pense qu'il est très drôle dans l'émission." Interrogé sur son état de santé actuel, il a ajouté que l'acteur allait "bien". "Il a l'air plus fort et en meilleure forme que la dernière fois où je l'ai vu. Il est excité à l'idée d'aller de l'avant" confiait-il.

De son côté, l'acteur du film 17 ans encore avait révélé à la suite de cet épisode spécial ce qui selon lui l'avait plongé dans les drogues. "J'avais le sentiment que j'allais mourir si le public ne riait pas. Et ce n'est pas sain bien sûr. Mais je disais parfois une réplique et les spectateurs ne riaient pas. Je me mettais alors à suer et presque à convulser. Si je n'avais pas les rires que je devais recevoir, je paniquais." Des angoisses et des addictions qui semblent aujourd'hui de l'histoire ancienne pour l'acteur qui serait actuellement en couple avec son assistante Briana Brancato.