Matthieu Delormeau choque : Sa confidence contestée sur Grégory Lemarchal

Matthieu Delormeau n'a pas fait l'unanimité dans Touche pas à mon poste sur C8, jeudi 12 septembre 2019. Cyril Hanouna et son équipe sont notamment revenus sur le lancement de la saison 8 du Meilleur Pâtissier, diffusé la veille sur M6. Et après l'évocation de l'une des candidates, le chroniqueur de 45 ans a fait une confidence qui a choqué !

Parmi les candidats de l'émission culinaire, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de Sophie, une candidate en fauteuil roulant. Sur les trois épreuves proposées, la femme de 54 ans a brillé et s'est donc attiré les faveurs des jurés Cyril Lignac et Mercotte. De nombreux téléspectateurs la voient déjà gagnante de la saison grâce à son talent.

En revanche, Matthieu Delormeau pense qu'elle pourrait remporter la victoire pour une autre raison : "J'espère ne choquer personne, mais il ne faut pas que l'émotion dépasse la technique. Que ce soit dans son cas, parce que c'est tellement touchant, son histoire, qu'on a envie de la faire gagner, idem (et je l'adore) Grégory Lemarchal, mais je me souviens d'être en régie lors de la première émission où il est arrivé et du coup, les producteurs ont dit : 'Ce môme a gagné.' Même s'il chantait bien, d'autres chantaient bien et c'était mort pour les autres."

Indignés par ses propos, bon nombre de ses collègues lui ont fait remarquer que le regretté Grégory Lemarchal – dont la vie fera prochainement l'objet d'un biopic – méritait largement son titre de gagnant de la Star Academy 4. "Il était bien au-dessus des autres. Et Sophie cuisine très bien", a notamment lancé Cyril Hanouna.