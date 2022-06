Matthieu Delormeau et Danielle Moreau en compétition pour un homme très séduisant

S'ennuyer devant Touche pas à mon poste ? Cela n'arrive jamais aux fans de l'émission, gâtés par les nombreuses séquences offertes par toute l'équipe du programme. Quand Danielle Moreau ne se dandine pas sur le plateau pour tester son osmose avec les hommes, c'est Matthieu Delormeau qui fait des siennes en essayant d'impressionner Cyril Hanouna pour qui il ne cache pas son admiration. Mais ce jeudi 2 juin, les deux chroniqueurs ont cette fois-ci mis l'ambiance ensemble, main dans la main. Enfin presque.

La veille, un magnéto de Danielle Moreau très proche de beaux hommes musclés avait été dévoilée en direct. Émoustillée par ces rencontres, la chroniqueuse a eu la joie de voir débarquer l'un d'entre eux sur le plateau. Ce dernier, "boulanger" selon ses dires, s'est lancé dans un strip-tease à l'attention de Danielle Moreau, émerveillée devant un tel spectacle. L'homme a déchiré son débardeur blanc pour révéler ses abdominaux saillants, avant de retirer son short pour finir en caleçon. Mais malheureusement pour elle, la chroniqueuse n'était pas la seule sur le coup.

Son collègue Matthieu Delormeau, très en forme après une longue absence suspecte et inquiétante pour ses fans, a laissé aussi traîner le regard sur monsieur et autant dire que Danielle Moreau avait une sacrée concurrence face à elle. L'animateur de TPMP People a même proposé au strip-teaseur de passer quelques jours de vacances avec lui à Mykonos au mois de juillet. Heureux hasard, le danseur a indiqué qu'il serait aussi sur l'île au même moment. De quoi agacer Danielle Moreau, sentant l'opportunité lui filer entre les doigts.

La célibataire la plus endurcie de l'équipe ne s'est pas gênée pour faire une réflexion à Matthieu Delormeau, un peu trop intéressé à son goût : "Tu ne vas pas me piquer tous mes mecs quand même non !?" Une phrase accueillie comme un challenge pour l'ancienne star d'NRJ12 : "Bienvenue dans la vie Danielle ! C'est la jungle, il faut se battre !" La guerre des coeurs et des charmes ne fait que commencer !