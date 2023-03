Matthieu Delormeau reçoit une mauvaise nouvelle, il est obligé de quitter "précipitamment" TPMP

L'émission avait pourtant bien commencé. Comme chaque soir sur C8, Cyril Hanouna donnait rendez-vous à ses fidèles téléspectateurs mercredi 29 mars pour un nouveau numéro de Touche pas à mon poste. Et comme souvent, l'animateur s'est entouré de certains de ses chroniqueurs les plus emblématiques, comme Benjamin Castaldi, Valérie Bénaïm ou encore Matthieu Delormeau. Et ce dernier était notamment en forme pour débriefer l'actualité du jour, allant jusqu'à débattre vivement avec sa consoeur chroniqueuse Béatrice Rosen. Mais alors que tout semblait se dérouler sans encombre pour lui, Matthieu Delormeau a fini par quitter l'émission en cours de route.

En effet, après une coupure publicités, Cyril Hanouna a annoncé que son chroniqueur ne terminerait pas la soirée avec eux. "Matthieu Delormeau est parti. Malheureusement il a un petit soucis familial, il doit aller rejoindre les siens. Matthieu a du partir d'urgence, bien sûr il va me tenir au courant très vite et on espère que ça va s'arranger. On l'embrasse fort. Il a dû quitter l'émission précipitamment pendant la pub", a-t-il fait savoir. Aucun autre détail sur les circonstances du départ en catastrophe de Matthieu Delormeau n'a été apporté et lui-même n'a pas donné de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux.

En 2023, j'ai décidé d'être la meilleure version de moi-même

Il faut dire que Matthieu Delormeau se veut très discret sur sa vie privée. Il ne s'affiche par exemple jamais en couple mais, en janvier dernier, il laissait tout de même entendre qu'il était à nouveau célibataire. "Disons qu'en 2023, j'ai décidé d'être la meilleure version de moi-même, de tout réussir professionnellement. Cette année je serai seul mais je serai champion du monde", déclarait-il dans le 6 à 7. Auparavant, au mois de novembre, il se confiait brièvement sur ses problèmes de couple, et plus particulièrement sur ce différend qu'il avait eu avec son chéri, parce que ce dernier refusait de le laisser seul une fois par semaine, par peur qu'il le trompe.