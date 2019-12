Maud (L'amour est dans le pré) reconnaissante : son bel hommage à l'émission

La quatorzième saison de L'amour est dans le pré a pris fin lundi 9 décembre 2019. Karine Le Marchand retrouvait alors le dernier groupe d'agriculteurs à avoir participé cette année à l'occasion des bilans. L'animatrice a pu constater avec joie que Nicole et François vivent ensemble et espèrent fonder une famille ou encore que Charles-Henri a enfin trouvé l'amour auprès d'une autre prétendante. Du côté de Maud et Laurent, le bonheur est toujours au rendez-vous. Après avoir eu un véritable coup de foudre lors des speed dating, ils ne se sont plus quittés. D'ailleurs, ils comptent eux aussi passer à l'étape supérieure en faisant un bébé. Mais pour l'heure, le couple est encore nostalgique de cette folle aventure et c'est avec émotion que Maud a décidé de rendre hommage aux équipes de production qui ont rendue possible sa rencontre avec sa moitié.

Sur Instagram, la pétillante jeune femme a posté une série de photos tirée du tournage des bilans en septembre dernier. Tour à tour en compagnie de Karine Le Marchand, des cameramen et de ceux qui les ont accompagnés depuis le début, elle écrit : "Immense merci à toute l'équipe de #lamourestdanslepré. Ils sont trop nombreux pour que je cite tout le monde mais je pense fort aux réalisatrices, productrices, cameramen, ingé son, journalistes... et j'en oublie... Toutes ces personnes de l'ombre qui ont pris soin de nous et font que cette émission est si belle et humaine. Nous vous aimons très fort et encore merci à vous qui avez fait que cette rencontre soit possible. Plein de gros BISOUSSSSS."

Au total, ce sont cinq agriculteurs qui ont mis un terme à leur célibat cette année. D'autres en revanche sont peut-être repartis bredouilles, mais demeurent reconnaissants envers l'émission et gardent espoir pour la suite comme Sophie-Élodie qui "n'a jamais cessé d'y croire".