Mauro Icardi et Wanda Nara de nouveau ensemble ! Le couple s'affiche dans une émission bien connue

S'il y a bien un couple qui fait parler de lui au fil des années, c'est bien celui que forment Mauro Icardi et Wanda Nara. Les deux Argentins se sont connus du temps où le sportif était en Italie et les débuts n'ont pas vraiment été simples. En couple depuis de longues années avec un autre footballeur, la bomba latina l'a quitté pour son coéquipier en club et les deux joueurs sont désormais irréconciliables. Après s'être fait un nom de l'autre côté des Alpes, l'attaquant a signé au Paris Saint-Germain en 2019, ce qui a encore plus fait exploser sa côte de popularité.

Une expérience qui n'a pas été une franche réussite pour Mauro Icardi, qui a plus connu le banc de touche que les terrains de football. De plus, sa relation avec Wanda Nara a été plus que tumultueuse et le couple a fait la Une des journaux et s'est particulièrement exposé. S'ils s'étaient remis ensemble, il semblait bien que l'histoire soit terminée. "C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Mais compte tenu de mon exposition et des spéculations médiatiques qui sortent, il est préférable de l'apprendre de ma part. Je n'ai pas grand chose à dire de plus et je ne veux pas donner de détails sur cette séparation", déclarait notamment l'influenceuse de 36 ans sur Instagram.

Ils sont plus que jamais ensemble

En octobre 2022, Wanda Nara s'était affichée avec un rappeur argentin très populaire en Amérique du Sud, ce qui avait rendu furieux Mauro Icardi , mais visiblement, les choses vont beaucoup mieux entre eux. Présentatrice de la version argentine de Masterchef, la femme du footballeur s'est affichée récemment avec le père de ses deux filles. "Ils sont plus que jamais ensemble", indique d'ailleurs la chaîne de télévision Telefe, qui diffuse l'émission. Sur leurs réseaux sociaux respectifs, Mauro et Wanda ont partagé plusieurs photos d'eux durant le tournage de l'émission et ils semblent plus amoureux que jamais !