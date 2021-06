Maxine (Koh-Lanta 2021) au lit avec Arnaud, elle assume et s'explique ! (EXCLU)

Koh-Lanta, Les Armes secrètes, c'est terminé. Vendredi 4 juin 2021, lors de la finale du célèbre jeu d'aventure sur TF1, Maxine a été sacrée grande gagnante. L'ancienne sportive de haut niveau a réalisé un joli parcours en Polynésie française, mais certaines polémiques persistent. Comme la scène où elle a rejoint Arnaud au lit au petit matin lors d'un super confort à deux. Pour Purepeople.com, Maxine s'explique.

Pour elle, "c'est n'importe quoi !". "Les gens partent trop loin", estime la grande copine de Laure. Maxine a sauté sur Arnaud pour le réveiller comme l'auraient fait les enfants de l'aventurier, à la maison. "Cette scène me résume entièrement. Je suis hyper spontanée. Loin de moi toutes les pensées qu'il a pu y avoir sur les réseaux sociaux", assure-t-elle.

Arnaud et Maxine (Koh-Lanta), une relation père-fille sans ambigüité

Et de poursuivre : "Je me suis dit : 'Purée, ils n'en manquent pas une pour m'attaquer !' Mais franchement ça me fait rire. Je sais très bien que j'ai juste voulu imiter les enfants d'Arnaud. Je suis très heureuse avec mon chéri, lui est très heureux avec sa femme. Il n'y avait aucune ambigüité ! Arnaud, c'est comme mon papa ! En tout cas, ça m'a fait bien marrer."

Rappelons que de son côté, Arnaud avait déjà réagi à la polémique. Toujours en exclusivité pour Purepeople.com, il avait indiqué avoir lui aussi "beaucoup ri" des messages des internautes quant à cette scène. Et de faire une grosse mise au point sur sa relation avec Maxine : "Moi, sur le camp, j'étais l'un des plus âgés. On me prenait plus pour le papa qu'autre chose. Maxine et Laure ont 25 ans. Maxine a voulu me faire un petit clin d'oeil, me rappelant mes enfants qui viennent me sauter dessus le matin. J'ai trouvé ça plutôt sympa et rigolo. Il faut savoir faire abstraction des commentaires parfois et prendre tout ça à la rigolade. Après, les gens sont choqués... Il n'y a pas de quoi. Maxine me saute dessus comme ma fille. Si ça ne fait pas rire tout le monde, alors tant pis (rires) !"

Pas de quoi en faire toute une histoire, donc !

