Maxine (Koh-Lanta) en couple avec un sportif pro : "Elle a totalement pris le dessus", annonce-t-il !

Alors que TF1 diffuse la saison All Stars Koh-Lanta, La Légende célébrant les 20 ans du célèbre jeu de survie, Maxine Eouzan, grande gagnante de la dernière édition en date baptisée Les Armes secrètes nage dans le bonheur. Sur les réseaux sociaux, elle partage ces moments d'amour au quotidien avec l'homme de sa vie, son compagnon de longue date. Et il n'est pas un inconnu ! En effet, Maxine est en couple avec Benjamin Bonzi, joueur de tennis. Discret sur sa relation avec la belle jusqu'alors, le voilà qui se livre comme jamais auprès de nos confrères de L'Équipe.

Comme le rappelle le site du quotidien sportif, Benjamin Bonzi est vainqueur de six tournois challengers cette année et est 64e au classement ATP. Une jolie prouesse ! Mais désormais, ce n'est plus lui la star du couple mais bien l'aventurière. "Les gens la reconnaissent, ils l'arrêtent dans la rue. C'est toujours sympathique. En tant que joueur de tennis professionnel, j'étais un peu l'attraction du couple auparavant mais, désormais, elle a totalement pris le dessus et je suis hyper heureux pour elle !", confie-t-il, ivre d'amour.

Cette victoire dans Koh-Lanta, si Maxine en a parfois douté avec son acolyte Laure lors du tournage aux îles Fidji, Benjamin Bonzi l'attendait. "Maxine est une ancienne athlète de très haut niveau. Elle s'est habituée à gérer le stress des compétitions, ça l'a forcément aidée à aller au bout de l'aventure", déclare-t-il. Et puis, il se doutait bien que sa compagne était allée au bout de l'aventure : "Comme son absence avait duré longtemps, je me doutais qu'il s'était passé quelque chose de cool pour elle. Découvrir ensemble son parcours à l'écran a été marrant."

Et s'il a aidé Maxine à convaincre la production de la prendre au casting – ils ont, ensemble, transformé leur appartement en mini camp de Koh-Lanta avec épreuves mythiques rejouées –, pas question pour Benjamin Bonzi de sauter le pas ! "Houla non ! La vie de sportif de haut niveau implique déjà de tels sacrifices... Je n'envisage pas de m'infliger le genre de privations qu'a endurées Maxine", assure-t-il. Rendez-vous sur les courts de tennis pour monsieur !