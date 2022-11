Maya Lauqué maman : le défi secret lancé par ses deux enfants pour ses directs

Depuis la rentrée 2021, Maya Lauqué est l'une des figures emblématiques de Télématin. Chaque week-end, elle forme un duo de choc avec Damien Thévenot, sur France 2. Et cette semaine, elle est à l'honneur dans le magazine Télé Loisirs (édition du 21 novembre 2022). L'occasion de découvrir son quotidien à 100 à l'heure.

Du lundi au jeudi, ce sont Julia Vignali et Thomas Sotto qui sont aux commandes de Télématin. Mais du vendredi au dimanche, ce n'est pas la compagne de Kad Merad et son acolyte qui sont à l'antenne. Ils sont remplacés par Damien Thévenot et Maya Lauqué. Un binôme qui connaît tout autant de succès. Il faut dire que comme son collègue, la belle blonde de 43 ans est une passionnée. Comme elle l'a confié à nos confrères de Télé Loisirs, elle est "encore plus heureuse que pour la première saison", notamment car ils peuvent expérimenter de nouvelles choses. En outre, elle a pris le pli du rythme et sa complicité avec Damien Thévenot s'est renforcée comme on peut le voir à l'antenne. "La mayonnaise a pris immédiatement avec Damien. On avait à coeur que chacun trouve sa place et s'épanouisse. On est très attentifs l'un à l'autre, c'est la clé pour réussir un duo; On connaît et on respecte nos différences", a-t-elle assuré.

Cette année encore, Télématin reste donc "un terrain de jeu formidable" pour Maya Lauqué qui se plaît à allier journalisme et animation dans cette émission qu'elle regardait quand elle était enfant, avant de partir à l'école. Sa semaine débute le mardi, en réfléchissant aux chroniques qui étayeront l'émission du week-end. Elle découvre aussi les projets des invités pour l'interview culturelle. "C'est du travail d'écriture, d'organisation et de réunions", a-t-elle précisé.

Une maman bien organisée

L'organisation est aussi de mise dans sa vie personnelle. Rappelons que Maya Lauqué est l'heureuse maman de Lucien (7 ans) et Jeanne (4 ans), fruits de ses amours avec le musicien Cyril Denis. Et elle a expliqué à Télé Loisirs comment elle alternait entre le travail et sa vie de famille. "C'est une question d'organisation, comme pour toutes les mamans qui se lèvent tôt et qui partent travailler. On profite du temps qu'on passe ensemble la semaine et le reste du week-end. Parfois, ils me donnent des petits mots-clés à prononcer à l'antenne, cela les amuse. Il leur arrive de regarder l'émission et de se filmer devant. Je les appelle pendant les coupures publicitaires pour leur faire un bisou", a-t-elle déclaré. Elle a aussi dévoilé qu'il était 4h30 quand elle arrivait à la rédaction. Heureusement pour elle, la présentatrice est devenue "de plus en plus du matin" au fil des années, notamment avec la venue au monde de ses enfants.