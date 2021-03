Meghan Markle a "toutes les preuves" de ses accusations : une journaliste star fait des révélations

Des millions de téléspectateurs à travers le monde ont regardé, effarés ou amusés, les révélations de Meghan Markle et de son époux le prince Harry sur CBS. Tout le monde y est allé de son petit avis ou de sa critique mais, surtout, on y a appris que le couple avait de multiples griefs contre la famille royale. Outre un manque de soutien face aux tabloïds et une absence d'éducation au protocole royal, Meghan a aussi affirmé que certains membres du clan auraient eu des propos à connotation raciste sur son fils Archie.

La présentatrice et journaliste américaine Gayle King, star du petit écran travaillant pour l'émission This Morning sur CBS, a pris partie pour la duchesse de Sussex. "Meghan a des preuves documentées soutenant tout ce qu'elle a dit dans l'interview à Oprah. Absolument tout", a-t-elle affirmé à l'antenne, après avoir affirmé eu un contact récent avec l'ancienne actrice et son mari. Saura-t-on un jour quels membres de la couronne britannique auraient eu des propos très dérangeants sur la couleur de peau du petit Archie ? La reine Elizabeth II - qui a finalement publié un communiqué pour réagir - ne serait toutefois pas visée par ces accusations. Le prince William, touché par cette interview choc, a lui démenti face à la presse que sa famille serait raciste.

L'affirmation de Gayle King quant à des preuves détenues par Meghan Markle va dans le sens de la récente interview donnée par Janina Gavankar, une amie de la duchesse. Auprès de This Morning, version anglaise, elle a affirmé que sa copine détient "beaucoup de mails et de textos" concernant ses diverses accusations. Dans son intervention télévisée, Meghan avait également affirmé que sa belle-soeur Kate Middleton l'avait fait pleurer avant de s'excuser ou encore qu'elle avait eu des pensées suicidaires.

Depuis la diffusion de leur interview, Meghan Markle et le prince Harry se font discrets. "Harry a parlé à son frère et aussi à son père. Ce qu'on m'a rapporté c'est que ces conversations n'ont pas été productives. Mais ils sont heureux d'avoir enfin démarré un début de conversation (...) Personne dans la famille royale n'a en revanche parlé à Meghan pour le moment", a ajouté Gayle King.