Meghan Markle : Ado en robe fendue avec son chéri pour Noël, photos rétro

Certes, la duchesse de Sussex et son mari le prince Harry ne fêteront pas Noël à Sandringham avec la reine et la famille royale – le prince Philip, hospitalisé, pourrait aussi manquer à l'appel –, mais force est de constater que Meghan Markle aime pourtant cette période de l'année. Déjà adolescente, elle ne manquait pas l'événement...

Comme le relate le Mail Online, des photos d'époque de Meghan Markle ont refait surface et on peut ainsi la découvrir adolescente, à Los Angeles, fêtant Noël avec gourmandise. Le site anglais publie les images d'elle prises au Millennium Biltmore Hotel en 1996, 1997 et 1998. Sur une photo en particulier, on peut voir la jolie brune prendre la pose dans une robe de soirée scintillante fendue sur une jambe, large sourire aux lèvres et la main posée sur le torse de son petit copain de l'époque, Luis Segura – devenu agent immobilier –, lors d'une soirée de Noël organisée par leur lycée, Immaculate Heart High School.

Sur les autres photos prises au fil des années, Meghan Markle apparaît toujours très souriante et hyper à l'aise face à l'objectif. Un goût naturel pour les spotlights qui explique pourquoi elle a fait carrière à Hollywood – elle a longtemps joué dans la série Suits – jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse d'un beau prince... Malheureusement, même si elle a rejoint la famille royale depuis son mariage avec le prince Harry, la belle Meghan n'est toujours pas officiellement britannique ! Cela ne devrait plus tarder.

Meghan Markle (38 ans) et son mari le prince Harry (35 ans) devraient prochainement révéler leur carte de voeux, mais le processus est un peu long. "Nous n'avons pas encore finalisé le projet", a confié un porte-parole au journal The Mirror. Tout le monde s'impatiente car ce sera sans doute l'occasion de voir leur fils Archie, né en mai 2019.