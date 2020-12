Meghan Markle : Ce blog sur Hollywood qu'elle a tenu secret (ou presque !)

Avant de devenir une blogueuse influente avec The Tig, Meghan Markle a tenu un autre blog bien différent... Au début de sa carrière d'actrice, la future duchesse de Sussex avait en effet pris l'habitude de raconter - de manière anonyme - les coulisses d'Hollywood. Un journal de bord digital mentionné dans la biographie Finding Freedom, publiée en août 2020.

Dans leur ouvrage revenant sur la romance du prince Harry et son Américaine, puis leur fastueux mariage, la naissance de leur fils Archie (en mai 2019) et leur départ avec fracas de la monarchie britannique en début d'année 2020, Omid Scobie et Carolyn Durand se sont attardés sur les débuts de Meghan Markle à Hollywood. L'occasion pour eux d'évoquer le tout premier blog de la duchesse, The Working Actress, tenu entre 2010 et 2012. Une plateforme sur laquelle elle racontait "les pièges et les triomphes de la lutte pour réussir à Hollywood".

"Le blog capturait les moments de joie sincères quand elle décrochait un contrat et le désespoir et le rejet des acteurs à chaque fois qu'un rôle était perdu, dans une industrie souvent motivée par l'apparence plutôt que par le talent", est-il précisé dans la biographie. "Bien qu'elle [Meghan] n'ait jamais publiquement reconnu être l'auteure de ce blog populaire, c'était l'un des secrets les moins bien gardés de l'industrie qu'elle en était le visage, et elle a rapidement été reconnue pour ses conseils avisés et ses anecdotes honnêtes."

Avant d'écrire sur ce premier blog faussement secret, Meghan Markle cumulait les apparitions dans des séries télé telles que 90210, Le Retour de K 2000, FBI : Portés disparus, Les Experts : Manhattan, Fringe... Elle avait également joué les jolies filles en jupe-talons dans la version américaine de l'émission A prendre ou à laisser et n'avait décroché que un rôle secondaire dans la comédie romantique 7 ans de séduction avec Ashton Kutcher, en 2005. Persévérante, Meghan Markle se fait enfin un nom en 2010, en décrochant un rôle récurrent dans la série Suits, pour laquelle elle quitte Los Angeles et s'installe à Toronto.

De The Tig... au Megxit

Après avoir laissé de côté le blog The Working Actress, la jolie brune en a ouvert un second en 2014 : The Tig, un blog lifestyle sur lequel elle prodiguait ses conseils déco, mode et beauté, partageait ses trouvailles en voyage et recettes préférées. Une activité grâce à laquelle Meghan Markle s'est rapidement fait un nom en tant qu'influenceuse, mais aussi en tant que féministe engagée, au point d'envisager de s'y consacrer à plein temps en abandonnant sa carrière d'actrice. Un projet éclipsé par sa rencontre avec un certain prince Harry au début de l'été 2016, lors d'un voyage à Londres organisé avec la marque Ralph Lauren, dont elle était une ambassadrice. Un coup de foudre que l'on pourrait donc attribuer à son activité de blogueuse, si on se laissait tenter par un raccourci un peu facile...

Quelques mois avant l'annonce de ses fiançailles avec le prince Harry, en novembre 2017, Meghan Markle a fermé The Tig. Tout aussi populaire sur Instagram, celle qui était suivie par 3 millions d'abonnés a également désactivé son compte au moment de rejoindre officiellement la famille royale britannique. Des rumeurs ont depuis affirmé qu'elle avait mis ses talents de rédactrice à profit en écrivant les posts de son compte Instagram officiel avec Harry, SussexRoyal...

Le 25 novembre 2020, huit mois après le Megxit et le début de sa nouvelle vie en Californie, Meghan Markle semble avoir renoué avec ses premiers amours en rédigeant une tribune poignante sur sa fausse couche. Un texte qui n'est pas sans rappeler ses récits de blogueuse.