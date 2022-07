Meghan Markle : Ce couple de stars avec lequel elle a dû régler ses comptes

Seule contre tous ! Alors que le biographe Tom Bower révélait récemment dans son livre Revenge : Meghan, Harry and the war between the Windsor que Meghan Markle était en conflit avec sa soeur Samantha, il semblerait que la Duchesse de Sussex ait rencontré quelques problèmes avec un couple très célèbre du Royaume-Uni : David et Victoria Beckham. Cette dernière est accusée par l'épouse du prince Harry d'avoir divulgué des informations à son sujet dans la presse.

"Convaincus qu'ils étaient persécutés par le mensonge et le racisme, ils se sont sentis victimes de la moindre critique. L'instabilité de Harry a alimenté les craintes de Meghan que des amis divulguaient des histoires aux médias" peut-on lire dans cet ouvrage.

"Meghan était furieuse"

À l'origine du problème : un article du Sun, publié en 2017, dans lequel étaient listés des coiffeurs et des stylistes que l'ancienne star des Spice Girls aurait conseillé à Meghan Markle. "Victoria et Meghan se sont entendues dès le départ. Lorsque Meghan a déménagé à Londres, Victoria a partagé tout un tas de conseils de beauté, mais peu de temps après, certains d'entre eux sont alors apparus dans la presse et Meghan était furieuse", rapportait le tabloïd anglais.

Une situation qui aurait poussé le prince Harry à s'expliquer avec David Beckham, afin de mettre les choses au clair. "Ainsi, Harry, très protecteur envers Meghan, a décidé de traiter l'affaire de front, en contactant directement son bon ami, David", apprenait-on. Sauf que l'ancien footballeur aurait de suite "remis" le duc de Sussex "à sa place". "Il s'est avéré plus tard que la fuite provenait probablement d'un salon de beauté. Ensuite, ils ont remis les choses sur les rails, mais cela a pris quelques mois", rajoutait le média britannique.

Difficile pour autant de connaître l'état actuel de la relation entre les deux couples. Quoiqu'il en soit, cette affaire risque de déchainer les passions !