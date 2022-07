Diaporama : Meghan Markle : Ce couple de stars avec lequel elle a dû régler ses comptes

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à la finale d'athlétisme, à La Haye.

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York.

David Beckham et sa femme Victoria Beckham quittent la fête du 275ème anniversaire de Sotheby's à Londres, Royaume Uni, le 30 septembre 2019.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni, le 3 juin 2022.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex arrivent à la cérémonie des Endeavour Fund Awards au Mansion House à Londres, Royaume Uni, le 5 mars 2020.

David Beckham et sa femme Victoria - Les invités à la sortie de la chapelle St. George au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018.

8 / 11

Meghan Markle, duchesse de Sussex, et l'icône féministe Gloria Steinem se sont rencontrées à New York. Meghan Markle a révélé dans une récente interview qu'elle pourrait faire équipe avec Steinem pour rallier le soutien à l'amendement sur l'égalité des droits. New York, le 18 juillet 2022.