Meghan Markle : Cette partie de son corps qu'elle déteste et censure en photo

"Un des membres de mon équipe est le mec le plus gentil et il a été traumatisé à la fin parce qu'elle était trop méchante. Il m'a dit qu'à un moment, il a commencé à filmer ses pieds, juste pour avoir des plans supplémentaires, et je ne me souviens pas si on m'avait prévenu ou pas, mais j'ai compris qu'elle détestait ses pieds, a raconté le cameraman. Quand il a fait ça, ils l'ont tous regardé du genre 'Que est-ce que tu fous ?' et ils lui ont dit 'C'est tout pour toi, aujourd'hui'."