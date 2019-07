Meghan Markle dans Vogue : sa jolie robe en tweed à 2600 euros

Quand la mode de tous les jours rencontre celle des podiums : ce choix d'illustration ne pouvait être plus à propos. Sur la photo, l'épouse du prince Harry est occupée à sélectionner des vêtements parmi les portants de Smart Works, une organisation caritative dont elle est la marraine et qui aide les femmes sans emploi à se préparer pour un entretien d'embauche, notamment en les conseillant sur la tenue vestimentaire à adopter. Sur le cliché en noir et blanc, on peut distinguer le haut d'une robe en tweed blanche avec une rose sur le décolleté. Il s'agit en fait d'une création de la maison Gucci, une pièce classique et féminine toujours en vente pour la modique somme de 2600 euros. Un look parfait pour Vogue, mais pas des plus accessibles pour un entretien d'embauche...