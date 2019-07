Meghan Markle : Son dernier look de soirée coûte plus de 17 200 euros

Ce nouveau look risque d'alourdir considérablement son budget shopping déjà onéreux... Ce 14 juillet 2019, Meghan Markle a fait une arrivée remarquée sur le tapis "jaune" de l'avant-première du film Le Roi Lion à Londres. Au bras de son mari le prince Harry, et non loin de Beyoncé, la duchesse de Sussex est apparue radieuse pour cette nouvelle soirée glamour, la première depuis la naissance du petit Archie (2 mois).

Pour l'occasion, la jeune maman de 37 ans a misé sur la sobriété et l'élégance d'une robe mi-longue et cintrée signée d'un créateur américain qu'elle connaît déjà : Jason Wu, qui l'avait déjà habillée pour un précédent événement dans la capitale anglaise en septembre 2018. Cette nouvelle pièce noire est quant à elle toujours en vente pour la modique somme de 3678 euros. Les accessoires ne sont pas non plus à la portée de toutes les bourses. Meghan Markle a complété sa tenue d'une paire d'escarpins Aquazurra coûtant plus de 840 euros et d'une minaudière en satin ornée d'un papillon de chez Gucci (1890 euros), déjà repérée au bras de l'ancienne actrice en mars dernier.