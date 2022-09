Meghan Markle déjà de retour en Angleterre ? Une date annoncée... et c'est bientôt !

Meghan Markle de retour au Royaume-Uni ! Alors que l'actrice américaine vient tout juste de regagner la Californie après le décès de la reine Elizabeth II, une longue semaine de deuil et des funérailles émouvantes, le prochain voyage de la duchesse de Sussex à Londres a déjà été confirmé ce lundi par les organisateurs de la prestigieuse soirée des GQ Awards, qui ont annoncé qu'elle y recevrait un prix.

Alors que la cérémonie a été décalée pour cette édition 2022 et se tiendra en novembre, il a été annoncé que la jeune femme y serait honorée pour ses actions de charité, elle qui a entamé une série de podcasts sur les meilleurs moyens de préserver sa santé mentale. Et ce trophée, Meghan Markle le récupérera en mains propres !

Pour s'assurer de sa présence à la cérémonie, il est vrai que les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands et ont même accepté de la changer de date, la passant de septembre à novembre. En effet, le couple de Sussex avait déjà prévu un tour en Europe à la rentrée et n'aurait pas eu le temps de s'y rendre, eux qui étaient notamment attendus à Düsseldorf et Manchester pour plusieurs conférences.

Finalement restés plus longtemps en raison du décès de la reine Elizabeth II, le couple est reparti aussi rapidement que possible jusqu'en Californie, où étaient restés leurs deux enfants (Archie, 3 ans, et Lilibet, 15 mois) et où ils ont pu vivre leur deuil en toute discrétion. Si la présence de Meghan Markle a été officialisée, celle de son mari n'a pas été évoquée... mais nul doute que le prince Harry l'accompagnera, pour ne pas la laisser seule sur le sol britannique.

Il faut dire que le public outre-Manche n'est pas tendre avec Meghan Markle : sifflée lors de son retour pendant le Jubilé, elle avait connu un grand moment de solitude lorsqu'une femme avait refusé de lui serrer la main devant Windsor... Accrochée à la main de son mari à chacune de leurs apparitions publiques, elle avait cependant tenu son rôle parfaitement pendant les funérailles, avec ses révérences parfaites, ses larmes essuyées délicatement et même un joli sourire à sa nièce Charlotte...

Ce nouveau retour à Londres sera-t-il d'ailleurs enfin l'occasion pour le couple de présenter leurs deux bambins au reste de la famille ? Pour le moment, rien n'a été annoncé mais on l'espère bien !