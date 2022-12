Meghan Markle en larmes : sortie de douche, sans aucun make-up, la duchesse anéantie dans le documentaire explosif

L'interview vérité qu'ils avaient enregistrée avec Oprah Winfrey au printemps dernier n'avait pas suffi à Meghan Markle et au prince Harry. Ce 8 décembre, la première partie de leur série Netflix, Harry & Meghan, a vu le jour sur la plateforme. Des coulisses de la famille royale en passant par les prémices de leur histoire d'amour, des images inédites d'Archie (3 ans) et Lilibet (1 an) et leur séjour en Afrique quelques jours seulement après leur rencontre, Meghan et Harry se confient à coeur ouvert, sur les bons comme des mauvais moments qu'ils ont pu traverser main dans la main. L'un d'eux concerne d'ailleurs leur décision de quitter la monarchie.

A l'époque, Meghan Markle se trouve dans la maison qu'ils ont trouvée au Canada. Le prince Harry est, quant à lui, resté à Londres pour finaliser leur déménagement et acter leur décision auprès des autres membres du clan. L'ancienne actrice s'occupe quant à elle de l'installation et de préserver son fils Archie (Lilibet n'est pas encore née à l'époque) du tumulte des médias que l'annonce de leur départ a provoqué.

Sur les conseils d'un ami proche, Meghan Markle et Harry ont choisi de se filmer dans ces moments charnières de leur existence et de leur vie de famille. C'est ainsi que des images de l'ancienne star de Suits, en sortie de douche, vêtue d'un jean et d'une chemise bleue, sans make-up et une serviette enroulée sur la tête, sont partagées dans le documentaire (et par le Daily Mail). La duchesse de Sussex, loin du Royaume-Uni, semble à bout. Sa mine déconfite, les mots prononcés et ses larmes en témoignent : "Harry est à Londres et moi au Canada. Je ne sais pas par où commencer. [...] J'ai vraiment hâte de pouvoir passer à autre chose. Je ne sais plus quoi dire en fait."