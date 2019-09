Meghan Markle : En pleine crise, elle prend une décision qui choque ses équipes

Comment jeter un peu plus d'huile sur le feu en voulant faire de la communication de crise en une leçon : démonstration par Meghan Markle... Soucieuse d'enrayer la spirale négative des polémiques qui nuisent à son image, de ses choix de vie décriés avec le prince Harry aux complaintes embarrassantes de son père Thomas – qui risque de ne jamais voir son petit-fils Archie –, en passant par les allégations de tensions avec le duc et la duchesse de Cambridge, la duchesse de Sussex a fait appel à une agence de relations publiques de renom spécialisée en communication de crise. Seul problème : elle a pris cette décision de son propre chef, sans même avoir consulté le palais, révèle le tabloïd The Sun !

Le récent tollé suscité par leurs déplacements en jet privé, option très mal perçue alors qu'ils se font les apôtres de la protection de l'environnement, a semble-t-il été celui de trop pour les Sussex, et Meghan a décidé de solliciter les services de Sunshine Sachs, société connue pour avoir tenté de réhabiliter des personnalités telles qu'Harvey Weinstein ou Michael Jackson. Y compris en usant de procédés discutables : en 2015, un cadre de l'agence avait admis avoir embauché du personnel pour rédiger les pages Wikipédia de clients...

Sunshine Sachs représente ou a représenté un grand nombre de célébrités de premier plan (Natalie Portman, Ben Affleck, Bon Jovi, Aerosmith, Justin Timberlake, Jennifer Lopez...) et ce n'est pas un hasard si Meghan Markle s'est tournée vers cette firme plutôt qu'une autre : Shawn Sachs et Keleigh Thomas Morgan, qui en font partie, s'occupaient d'elle à l'époque où elle était actrice dans la série Suits et l'ont récemment épaulée dans, entre autres, sa mission flatteuse de rédactrice en chef invitée du Vogue UK de rentrée. Keleigh en particulier, qui avait une place de choix lors de son mariage avec le prince Harry à Windsor en mai 2018, a toute sa confiance.

Pas très orthodoxe...

La duchesse de Sussex aurait pris cette initiative, en proie à la crainte de voir le public la prendre en grippe. Elle serait tout particulièrement inquiète de la mauvaise publicité causée par les rumeurs de relations plus que fraîches avec Kate et William – un sujet qui avait déjà motivé le prince Harry à lancer une chasse à la taupe au palais, à l'époque où Cambridge et Sussex partageaient les mêmes équipes au palais de Kensington, pour débusquer ceux qui renseignaient les médias à ce propos. Depuis, Harry et Meghan se sont émancipés, partant s'installer au très reculé Frogmore Cottage sur le domaine de Windsor et se constituant leur propre staff ainsi que leur propre fondation – que Sunshine Sachs pourrait bien accompagner, semble avancer The Sun.

Le palais de Buckingham a confirmé que le prince Harry et la duchesse Meghan ont effectivement fait appel à Sunshine Sachs, mais a précisé que c'était dans le cadre du lancement de leur fondation aux États-Unis.

Quoi qu'il en soit, cette stratégie aurait semé la zizanie dans les rangs royaux, choqués de voir cette contribution externe alors que la responsable des relations publiques, Sara Latham, est une professionnelle aguerrie qui a notamment collaboré avec Hillary Clinton lors de sa campagne aux primaires pour la présidentielle américaine. "Embaucher une agence d'Hollywood pour gérer vos relations publiques quand vous êtes membre de la famille royale britannique, ce n'est pas très orthodoxe, et c'est un euphémisme", dit une source au sein du staff, résumant un sentiment très partagé.