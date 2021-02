Meghan Markle et Harry : Apparition publique surprise, la première de l'année

Quelle n'a pas été la surprise de plusieurs adeptes de poésie le week-end dernier, lorsque Meghan Markle (39 ans) et le prince Harry (36 ans) se sont incrustés dans leur cours en ligne, à l'occasion du Black History Month (Mois de l'histoire des noirs), qui se déroule 1er février au 1er mars.

Ce cours en ligne de poésie avait été organisé par le groupe Get Lit, et c'est sur sa page Instagram que la nouvelle de la participation surprise de la duchesse et du duc de Sussex a été relayée. Une photo de groupe y a été publiée, chaque participant se trouvant chez lui en raison de la crise sanitaire. Meghan Markle et le prince Harry étaient visibles dans la toute dernière case de cet échange collectif via Zoom, le prince Harry souriant et polo blanc, avec un collier en cuir, et son épouse ses longs cheveux noirs lâchés et tombant sur ses épaules et en chemisier bleu pâle. Le couple a participé à ce cours de poésie depuis sa maison de Montecito, en Californie, où il est installé avec le petit Archie (1 an et demi) depuis plusieurs mois.

Tous les participants de ce cours gratuit de poésie, âgés entre 13 et 19 ans, sont restés sans voix lorsque la duchesse et le duc de Sussex sont apparus à l'écran. "Nous avons gardé le meilleur pour la fin ! Devinez qui a surpris notre cours de poésie ce week-end ?!, est-il écrit en légende de la photo publiée sur la page Instagram de Get Lit. C'était le meilleur week-end de tous les temps. Le duc et la duchesse de Sussex étaient magiques, sympathiques et intéressés par la poésie. La Duchesse a même partagé certains de ses vers préférés." Un cours de poésie que ses participants ne vont pas oublier de si tôt !