Meghan Markle et Harry : Leur hommage à Diana depuis Los Angeles

Il y a maintenant vingt-trois ans que Diana a trouvé la mort dans un terrible accident de voiture à Paris. Depuis, ses fils William et Harry n'ont eu de cesse de lui rendre hommage. Bien qu'il ait quitté la monarchie britannique pour mener une nouvelle vie en Californie, le cadet de Lady Di et Charles a tout de même honoré la mémoire de sa mère depuis Los Angeles.

Le 31 août 2020, le prince Harry et Meghan Markle se sont rendus dans une école maternelle de la Cité des anges venant en aide à des enfants issus de familles aux revenus modestes. En tenues décontractées, le duc et la duchesse de Sussex ont retroussé leurs manches pour refaire le jardin de l'école, aidés de quelques-uns des élèves. En plus des tomates, petits pois, tournesols et pétunias, le couple a pris soin de planter des myosotis, les fleurs préférées de la princesse Diana, au jour de l'anniversaire de sa mort.

"En plus d'aider les enfants à replanter le jardin du centre, ils ont passé du temps avec eux, à partager leur amour de la nature et l'importance de manger sainement", a précisé l'école sur Instagram. Pour sa première fête des Mères en 2019, juste après la naissance d'Archie, Meghan Markle avait déjà rendu hommage à sa défunte belle-mère avec des myosotis.