Meghan Markle harcelée : nouvelle lubie des tabloïds, sa société en cause

Les tabloïds vont-ils un jour arrêter de harceler Meghan Markle ? Pour l'instant, le Daily Mail est toujours aussi odieux avec la duchesse et son mari, le prince Harry, qui se retrouvent par sa faute accusés d'un méfait qu'ils ne semblent pas avoir commis. D'après Dmitry Pryanishnikov, le patron d'une agence immobilière autrichienne, le logo pour leur société Archewell est bien trop ressemblant au sien pour que ce soit le fruit du hasard.

Comme on peut le voir sur un comparatif des deux images, les deux sociétés utilisent un W surmonté d'un A sous un fond sombre. L'un est marron et a une forme sphérique, l'autre est noir et ovale. "L'imitation est la forme de flatterie la plus sincère. Malgré les similitudes entre notre logo et celui d'Archewell, nous ne prévoyons pas d'engager d'actions juridiques, puisque les deux sociétés traitent de sujets très différents", explique Dmitry Pryanishnikov auprès du Daily Mail, le jeudi 18 mars 2021. D'après l'Autrichien, son logo a été déposé en 2018.

"Il semble ne pas avoir eu de recherche ou d'efforts afin de créer un logo unique pour Archewell. Dans n'importe quel projet de branding, c'est important de faire des recherches en ligne pour rechercher des noms ou logos similaires qui seraient peut-être déposés. Spécifiquement lorsque vous êtes une organisation mondiale", assène même la spécialiste du marketing, Vanessa Liwanag, interrogée par le tabloïd.



Dans son interview évènement, Oprah Winfrey avait cité plusieurs fois où les tabloïds avaient été particulièrement négatifs envers Meghan Markle. Par exemple, lorsque Kate Middleton tient son ventre arrondi, elle est "protectrice et maternelle", alors que quand Meghan le fait, elle "ne peut s'empêcher de toucher son ventre pour frimer, par vanité". Lorsque Meghan mange des avocats pendant sa grossesse, elle "contribue à la déforestation", alors que Kate "prend soin de sa santé". "Je peux voir désormais ce qui s'est joué ici, et encore, ils veulent une histoire avec un héros et un méchant", déplorait la maman d'Archie.

Pour rappel, la société du prince Harry et Meghan Markle, Archewell est à but non-lucratif. Elle sert à récolter des fonds pour différentes organisations tout en jouant un rôle actif dans les médias.