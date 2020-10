Meghan Markle, Harry et Archie : des fêtes de fin d'année loin de la famille royale

L'automne ne fait que commencer, mais les fêtes de fin d'année sont déjà dans tous les esprits ! Que feront le prince Harry, son épouse Meghan Markle et leur fils Archie ? Les nouveaux Californiens n'auraient aucune intention de rentrer au Royaume-Uni pour rejoindre la famille royale.

L'info est signée Katie Nicholl, la spécialiste royauté du magazine Vanity Fair et auteur du livre Harry and Meghan. Une source dont elle a préservé l'identité lui a confié que le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ne rentreront pas en Angleterre pour les fêtes. "Ils apprécient vraiment leur nouvelle vie en Californie et leur nouvelle maison. Ils n'ont aucun plan de retour au Royaume-Uni pour Noël", explique l'insider.

La reine Elizabeth célébrerait donc le réveillon sans son petit-fils Harry et son arrière-petit-fils Archie (16 mois). Les princes George, Charlotte et Louis (enfants du prince William et Kate, duchesse de Cambridge, âgés de 7, 5 et 2 ans) déballeront les cadeaux sans leur cousin.