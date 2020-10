Meghan Markle : Son cadeau 100% californien à Harry pour ses 36 ans

Le prince Harry s'acclimate parfaitement à sa nouvelle vie américaine : cela fait maintenant six mois qu'il a quitté la monarchie pour s'installer en Californie avec son épouse Meghan Markle et leur petit garçon, Archie, 16 mois. Même si la rupture avec la famille royale s'est faite dans la douleur, le Britannique découvre les joies de la vie sur la côte Ouest. Il se serait même mis... au surf !

À en croire une source de Page Six citée, le 1er octobre 2020, le fils du prince Charles et Diana s'est vu offrir ses premiers cours de surf par sa chère et tendre, à l'occasion de son anniversaire. "Harry adore Montecito, Meghan lui a offert des cours de surf pour son anniversaire et il passe le meilleur des moments." Voilà qui explique peut-être son nouveau teint hâlé ! Le 15 septembre dernier, le prince Harry a en effet fêté ses 36 ans chez lui, dans sa nouvelle villa de Montecito, à Santa Barbara. Une demeure dans laquelle le duc et la duchesse de Sussex se sont installés en juillet dernier, après avoir déboursé près de 12 millions d'euros.

Déjà lorsque le couple résidait à Los Angeles dans la confortable maison que lui prêtait le producteur Tyler Perry, le Britannique aurait été aperçu à vélo se rendant sur une plage de Malibu bien connue des surfeurs pour se renseigner. Ça change du polo, sport équestre répandu outre-Manche, que le prince Harry pratique depuis l'enfance avec son frère William et leurs amis.

Surf, Zoom et Netflix

Quand il n'est pas en combinaison moulante sur une planche, le prince Harry se consacre à ses nouvelles occupations post-Megxit : sa nouvelle société de production et son juteux contrat avec Netflix, le lancement de sa fondation Archewell, qu'il prépare avec Meghan Markle depuis de longs mois... À l'image de son épouse, qui multiplie les visioconférences depuis plusieurs semaines, le duc de Sussex a pris part à une interview Zoom avec le journal anglais Evening Standard depuis son salon digne d'un magazine de déco. Un entretien dévoilé jeudi durant lequel le couple a donné des nouvelles de son fils Archie, qui continue de grandir loin des caméras.

Meghan et Harry se sont également exprimés, une fois encore, sur les injustices raciales et le mouvement Black Lives Matter. Aucune mention n'a en revanche été faite des élections présidentielles américaines, après les vives critiques que leur précédente prise de parole sur le sujet avait déclenchées.