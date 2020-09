Meghan Markle intouchable : sa réponse face aux critiques

Serait-ce une subtile réponse à ses détracteurs ? Comme cela avait été annoncé en début de semaine, Meghan Markle a pris part à une nouvelle visioconférence avec le magazine Fortune, le 29 septembre 2020, dans le cadre d'un sommet virtuel de trois jours dédié aux femmes d'influence. Depuis le salon de sa nouvelle villa de Santa Barbara - digne d'un magazine de décoration - la duchesse de Sussex était invitée à s'exprimer sur la notion d'humanité dans le monde digital. L'occasion pour l'ancienne blogueuse lifestyle de répondre habilement aux nombreuses critiques qu'elle a essuyées depuis le Megxit et son départ de la monarchie britannique en début d'année, non seulement dans la presse anglaise, mais surtout en ligne...

"Si vous repensez à tout ce que j'ai dit, ce qui finit par poser problème, c'est l'interprétation que les gens en font. Mais si vous écoutez ce que je dis, en fait, il n'y a pas lieu de polémique", l'ex-actrice de 39 ans a-t-elle notamment affirmé. Plus tard dans la discussion, elle a également rappelé une citation de l'artiste américaine Georgia O'Keeffe : "Je l'ai déjà réglé pour moi-même donc la flatterie et la critique disparaissent et je suis plutôt libre." Meghan Markle semble là faire mention des récentes critiques qui ont suivi ses prises de parole en marge des élections présidentielles américaines.

Aussi bien seule qu'avec son mari le prince Harry, la duchesse a invité à plusieurs reprises ses concitoyens à voter le 3 novembre prochain. Sans donner son intention de vote, elle a appelé au changement, sous-entendant ainsi qu'elle donnera sa voix au démocrate Joe Biden, l'adversaire de l'actuel président Donald Trump. Rien de bien surprenant quand on se souvient les différentes piques qu'ils ont échangées ces dernières années.

Cette prise de parole politisée n'a pas manqué de diviser l'opinion outre-Manche, certains reprochant aux Sussex d'oublier un peu trop vite le protocole qui interdit à la famille royale tout commentaire politique en public. Il est vrai que le duc et la duchesse ont conservé leurs titres et promis à la reine Elizabeth de ne rien faire qui pourrait la mettre dans l'embarras... Pourtant, dès qu'elle est retournée vivre dans sa Californie natale en mars dernier, la féministe et activiste Meghan Markle s'est empressée de retrouver sa liberté de parole là où elle l'avait douloureusement enterrée en intégrant la famille royale en 2017.

Non aux trolls et fausses infos

Une fois encore, la nouvelle productrice star de Netflix a dénoncé la désinformation sur internet, un sujet qui occupera une place de choix dans la nouvelle fondation Archewell, qu'elle met en place avec Harry depuis plusieurs mois. "Nous devons tous miser sur quelque chose de vrai, et nous avons besoin de médias et de sources d'information fiables qui nous disent la vérité... Quand vous savez que quelque chose est faux, signalez-le, parlez-en", a-t-elle affirmé mardi, tout en évoquant l'influence des "bots et trolls" sur les relations humaines virtuelles et réelles.

Un sujet qui concerne tout particulièrement Meghan Markle qui, en plus de son bras de fer juridique avec les tabloïds anglais qui auraient violé son intimité et publié de fausses informations à son sujet, a été la cible de cyber-harcèlement dès le début de sa relation avec Harry en 2016, au point de voir le palais de Kensington intervenir pour modérer des commentaires désobligeants et censurer les trolls.

Toujours lors de cette visioconférence, la maman d'Archie est revenue sur ces derniers mois, son grand retour aux États-Unis après le Megxit, en pleine crise sanitaire et mouvement Black Lives Matter : "Pour moi, cela a été incroyable de passer du temps avec mon mari et regarder notre petit grandir, et c'est là que s'est portée notre attention. En plus, bien sûr, de savoir comment nous pouvons prendre part au changement d'énergie que tant de gens demandent en ce moment et tout ce que nous pouvons faire pour aider dans ce domaine."