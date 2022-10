Meghan Markle jugée "folle et hystérique" : la duchesse de Sussex met les choses au clair !

Meghan Markle n'a jamais caché sa position de féministe et sa détermination à défendre la cause des femmes. C'est exactement ce qu'elle a fait dans le dernier numéro d'Archetypes, son podcast diffusé sur la plateforme Spotify. Pour ce nouvel inédit, la duchesse de Sussex traite d'un sujet bien particulier : celui de la place de la femme dans les séries et du nombre incalculable de fois où les femmes sont dépeintes comme folles. Ce traitement via la fiction a malheureusement eu des conséquences sur la réalité. Ce que déplore Meghan Markle.

La maman d'Archie et Lilibet, 3 ans et 1 an, regrette que les termes de "folle" et "hystérique" soient employés à tout-va pour décrire les femmes au quotidien. Tout le monde a droit de traverser des périodes compliquées sans être automatiquement considéré comme "dérangé." Du moins les hommes puisque n'importe quelle femme un peu fragile sera directement qualifiée ainsi selon elle. Meghan Markle le sait bien puisqu'elle l'a elle-même vécue.

Face aux nombreuses attaques à son sujet lues dans la presse, conséquence de raccourcis et de mauvaises interprétations, Meghan Markle, juste incomprise et pas vraiment à sa place, a fini par sombrer. Lâchée par la famille royale britannique, à qui elle avait pourtant demandé de l'aide, la duchesse de Sussex, sur laquelle le monde s'acharnait, a été gagnée par des idées noires. C'est là que le prince Harry est intervenu pour sauver son épouse en lui trouvant un thérapeute pour lui venir en aide. Une rencontre salvatrice que toutes n'ont pas pu avoir.

Devenir la cible de violentes critiques sans répit conduisent certaines femmes à commettre le pire. Si Meghan Markle a heureusement échappé à un tel acte, l'actrice Constance Wu est passée par là. Pour des propos mal accueillis sur la Toile, la star de Crazy Rich Asians a fait l'objet d'une campagne massive de dénigrement et de violences qui a fini par lui faire broyer du noir : "J'ai commencé à avoir l'impression que je ne méritais même plus de vivre. Que j'étais une honte pour les AsianAmericans, et qu'ils se porteraient mieux sans moi. Heureusement, un ami m'a trouvée et m'a emmenée immédiatement aux urgences."

Loin de vouloir culpabiliser les femmes, Meghan Markle a fait passer un message primordial : le moindre mal-être doit être partagé, qu'importe ce que les gens diront de vous. L'enfouir est tout sauf une solution et risque d'aggraver la situation : "Cela prend beaucoup de temps de voir les choses plus clairement. [...] La chose la plus folle du monde serait de conserver tout cela à l'intérieur" a-t-elle indiqué, évoquant également que pleurer n'était pas "une honte." Des paroles qui en sauveront sans doute plus d'une !