Meghan Markle "complètement nue" : cette scène embarrassante vécue... avec sa mère !

Non, Meghan Markle et le prince Harry ne font pas que dénigrer la famille royale et les traitements qu'ils ont reçus à longueur de journée. Parfois, le couple Sussex sait aussi lâcher du lest et faire quelques confidences au sujet de sa vie de famille en banlieue chic de Los Angeles. C'est d'ailleurs grâce à l'un des entretiens de la duchesse avec une journaliste de The Cut Magazine que l'on a appris comment le prince Harry s'en sortait avec le caractère bien trempé de leurs enfants enfants Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an. Ce mardi 4 octobre, Meghan Markle est de nouveau sortie du silence. Non pas pour évoquer son couple ou son rôle de maman mais pour livrer une anecdote croustillante de son adolescence.

A la tête du podcast Archetypes, dont le dernier numéro recevait l'actrice Margaret Cho et la journaliste Lisa Ling, Meghan Markle s'est confiée au sujet d'un voyage en Corée qu'elle a effectué avec sa maman Doria Ragland dans sa jeunesse. Une immersion dans une culture totalement différente qui lui a offert un beau moment de solitude.