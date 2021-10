Meghan Markle mal à l'aise avec son corps post-partum : Harry la rassure discrètement

Fin septembre à New York, le prince Harry et Meghan Markle ont fait leur grand retour médiatique après leur congé parental, suite à la naissance de leur fille Lilibet (le 4 juin). Habillée telle une working girl, la duchesse de Sussex a enchaîné les rendez-vous avec assurance. Est-elle plus à l'aise dans son corps après son deuxième accouchement, qu'elle ne l'était après la naissance son aîné Archie en 2019 ?

Cinq mois après la naissance de son petit garçon, l'ancienne actrice avait pris part avec Harry à la cérémonie des WellChild Awards à Londres. L'Américaine était alors apparue tout sourire dans sa robe verte près du corps signée Parosh, celle-là même qu'elle avait portée pour l'annonce de ses fiançailles en 2017 (voir diaporama). Mais en privé, Meghan Markle semblait avoir fait part de ses doutes quant à son apparence à son mari.

Récompensée lors de cette cérémonie, la petite Emmie Narayn-Nicholas (10 ans) avait raconté son échange avec les Sussex à Hello : "Ils étaient vraiment charmants. Quand Meghan s'est assise, j'ai dit : 'Oh, vous êtes magnifique et vous venez d'avoir un bébé'. Harry l'a regardée et dit, 'Tu vois, je te l'avais dit !' d'une manière que nous aurions... J'avais l'impression qu'ils étaient très terre-à-terre."

Malgré les encouragements du prince Harry, les mois qui ont suivi la naissance d'Archie ont été éprouvants pour Meghan Markle, au point d'avoir des pensées suicidaires. Après une première pause prolongée au Canada à l'automne 2019, les Sussex ont finalement quitté la monarchie britannique en début d'année 2020, dans l'espoir d'une vie de famille plus paisible en Californie, loin du protocole et des tabloïds.

Un choix qui semble payant puisque la petite Lilibet Diana est née en toute discrétion à Santa Barbara en juin dernier. Depuis, aucune photo d'elle n'a encore été partagée avec le public. A peine Meghan Markle a-t-elle donné de ses nouvelles lors de son récent voyage à New York !