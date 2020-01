Meghan Markle, nouvelle attaque de son père : elle "détruit" la Couronne

Thomas Markle ne perd pas une occasion de s'en prendre à sa célèbre fille. Dans une interview accordée à la chaîne britannique Channel 5, et dont le Daily Mail a publié un extrait le 18 janvier 2020, l'Américain de 75 ans a vivement critiqué la décision de Meghan Markle de renoncer à son titre royal pour prendre son indépendance financière avec son mari Harry. Une énième attaque de la part de ce retraité, qui n'a pas vu sa fille depuis qu'il a manqué son mariage royal en mai 2018.

"Ce n'est pas la fille que j'ai élevée (...). Quand ils se sont mariés, ils ont pris un engagement, et l'engagement est de faire partie de la famille royale et de représenter la Couronne, a notamment affirmé Thomas Markle, depuis sa maison de Mexico. C'est l'une des plus grandes institutions de tous les temps. Ils la détruisent, ils la dévalorisent, la rendent minable... Ils ne devraient pas faire ça." Il a également déclaré : "C'est décevant parce qu'elle a réalisé le rêve de toute fille. Toute jeune fille veut devenir une princesse, elle l'est et maintenant, elle le jette... On dirait qu'elle jette ça pour de l'argent."

Thomas Markle a également évoqué la demeure du prince Harry et Meghan Markle, le Frogmore Cottage de Windsor, dans lequel ils ont emménagé en avril 2019, après de longs mois de travaux très onéreux : "Apparemment, 3 millions de dollars et une maison de 26 chambres, ce n'est pas suffisant pour eux... C'est un peu embarrassant pour moi." Un commentaire qui fait directement écho à l'accord qu'ont passé les Sussex avec la reine pour gagner en indépendance : tout en acceptant de ne plus toucher de rente royale, les parents du petit Archie (8 mois) vont rembourser la somme utilisée pour rénover leur confortable cottage. Pour rappel, quelque 2,8 millions d'euros avaient été nécessaires pour rénover cette demeure historique de Windsor.

Quant à sa relation avec sa fille, Thomas Markle ne fonde que peu d'espoirs sur une réconciliation : "Je ne la vois pas revenir vers moi, surtout maintenant, et à la lumière de ce que je dis maintenant, elle ne le fera pas, ou même Harry pour ce que ça vaut. Mais je pense que tous les deux se transforment en âmes perdues à ce stade. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent."