Meghan Markle : Son drôle de cadeau offert à la reine Elizabeth II a fini de façon misérable

Les fêtes de Noël approchent. Y compris pour la famille royale britannique qui s'apprête à fêter son premier Noël sans la reine Elizabeth II , morte le jeudi 8 septembre dernier. À ce propos, Meghan Markle et son mari le prince Harry ont prévu de passer les fêtes de fin d'année en Californie en compagnie de leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Ils ne seront pas avec roi Charles III et sa femme Camilla ainsi que Kate et William et leurs enfants, Charlotte, George et Louis.

Pour Meghan Markle et Harry, la dernière fois qu'ils ont été réunis avec tous les autres remonte à 2018. Pour couronner cet événement, la duchesse de Sussex, mariée depuis quelques mois au duc de Sussex et enceinte de son fils Archie (né le 6 mai 2019), avait offert un cadeau pour le moins étonnant à Elizabeth II. Selon une source au site britannique The Express, il s'agissait d'un "petit hamster qui chante lorsque l'on tire sur une petite corde."

Un cadeau détruit en pièces par les corgis de la reine

Que devient ce cadeau ? Aux dernières nouvelles, celui-ci a été détruit en pièces par les corgis de la reine. L'une des grandes passions de la reine Elizabeth II. Cet hamster gentiment offert par Meghan aurait pu tenir compagnie à ses chiens qui visiblement n'en voulaient pas. Cela n'a toutefois pas entaché la bonne humeur qui régnait lors de ce Noël spécial entre Meghan Markle et Kate Middleton dans la résidence royale de Sandringham. Selon une source du palais royal au Sun dans des propos relayés par Gala en 2021, les duchesses de Sussex et de Cambridge "riaient ensemble". "Meghan, enceinte, ne buvait pas mais Kate a bu un verre de vin ou deux et tout le monde était de bonne humeur (...) Vous n'auriez pas pu imaginer qu'il y avait des tensions entre les deux. C'était une journée et une nuit merveilleuses", a ajouté la source. Reste maintenant à savoir si la magie de Noël va envahir la famille royale à la fin de l'année !