Meghan Markle, son père plus virulent que jamais : "Ils me sont redevables"

Depuis qu'il a mis en scène une fausse paparazzade, manqué leurs noces royales et multiplié les interventions embarrassantes dans les médias, Thomas Markle n'a plus parlé à sa fille et au prince Harry. Il n'a donc jamais rencontré son petit-fils Archie, 8 mois : "J'étais assis dans ma voiture à attendre de franchir la frontière et j'ai entendu la nouvelle de la grossesse de Meghan (...). C'est presque une blague. Je ne l'apprends pas au téléphone, je l'entends à la radio."

"Ils dévalorisent" la Couronne

Le ton était tout aussi virulent dans les premiers extraits diffusés en début de semaine : "Ce n'est pas la fille que j'ai élevée (...). Quand ils se sont mariés, ils ont pris un engagement, et l'engagement est de faire partie de la famille royale et de représenter la Couronne, a-t-il affirmé, faisant ainsi référence à la décision des Sussex de prendre leurs distances avec la monarchie pour devenir indépendants financièrement.

"C'est l'une des plus grandes institutions de tous les temps. Ils la détruisent, ils la dévalorisent, la rendent minable... Ils ne devraient pas faire ça (...). C'est décevant parce qu'elle a réalisé le rêve de toute fille. Toute jeune fille veut devenir une princesse, elle l'est et maintenant, elle le jette... On dirait qu'elle jette ça pour de l'argent." Sans surprise, Thomas Markle ne fonde que peu d'espoir sur une réconciliation : "Je ne la vois pas revenir vers moi, surtout maintenant, et à la lumière de ce que je dis maintenant, elle ne le fera pas, ou même Harry pour ce que ça vaut (...). La dernière fois qu'ils me verront, ce sera peut-être quand on me mettra sous terre."