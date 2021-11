Meghan Markle "très superficielle" : "Elle va ruiner la vie" du prince Harry selon un proche

Toujours prêts à enfoncer Meghan Markle, les membres de sa famille ont régulièrement des déclarations (ou plutôt des accusations) à faire sur celle qui a épousé le prince Harry en 2018. Après son père et sa demi-soeur Samantha, c'est désormais au tour de son frère ainé Thomas Markle Jr. Ce dernier a déclaré ce 1er novembre 2021, lors de l'émission de télé-réalité Big Brother à laquelle il participe, que sa soeur était "froide". Selon lui, le petit frère du prince William est malheureux avec l'actrice, d'ailleurs il "ne sourit plus" sur les photographies depuis leur mariage.

Histoire d'en rajouter une couche, l'homme a affirmé qu'il s'entendait à merveille avec sa soeur par le passé mais qu'elle avait pris "la grosse tête". "La dernière fois que je l'ai vue, c'était à l'enterrement de ma grand-mère en 2011, et elle est partie après ça, au Canada. Nous étions proches avant. (...) L'argent l'a changée, l'argent et la célébrité lui sont montés à la tête. Je suppose que lorsque vous êtes introduit dans le 1% de l'élite - c'est très probablement la raison pour laquelle cela lui est arrivé, alors qu'elle n'avait rien avant.''

Pas très bienveillant avec sa petite soeur, il a ajouté qu'il n'avait "aucune idée" de la manière dont elle avait "fini avec un prince" et a affirmé que Meghan avait trahi "froidement" son ancien mari, Trevor Engelson. "Le type avec qui elle était mariée la première fois, Trevor, tu as vu les films Saw ? Ce type travaille pour cette société de production. Ce type s'occupait d'elle. Il l'adorait, a-t-il expliqué. Et elle lui a juste marché dessus et l'a largué, aussi vite. Après le mariage, elle lui a envoyé la bague par la poste."

Inquiet pour le prince Harry, il a également confié qu'il allait sûrement subir le même sort que la premier mari de Meghan Markle. "Harry est le prochain. Harry est le prochain sur le billot. La seule différence entre maintenant et avant, c'est que sur toutes les photos précédentes, il avait le sourire aux lèvres, et sur toutes celles d'après, il ne l'a plus." Visiblement plus attaché au prince Harry qu'à sa soeur, il aurait même "mis en garde" le prince Harry contre l'actrice avant leur mariage. "J'ai dit au Prince Harry, je pense qu'elle va ruiner ta vie. Elle est très superficielle".

Thomas Markle Jr n'a pas été invité au mariage du couple Sussex en mai 2018, et à l'époque, il n'avait pas vu l'actrice de Suits depuis environ sept ans.